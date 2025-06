Sky acquisisce i diritti di Wimbledon fino al 2030, ma perde gli altri Slam di tennis

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sky ha ufficialmente annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione di Wimbledon per il prossimo quadriennio, garantendo così ai propri abbonati la visione esclusiva del prestigioso torneo londinese fino al 2030. Questa notizia, sebbene positiva per gli appassionati di tennis, è accompagnata da un cambiamento significativo nel panorama sportivo della pay TV, poiché Sky perderà i diritti di trasmissione degli altri tre tornei del Grande Slam, che saranno trasmessi esclusivamente da Eurosport.

La scadenza del contratto tra Sky e Warner Bros. Discovery

Il contratto attualmente in vigore tra Sky e Warner Bros. Discovery, proprietaria di Eurosport, è in scadenza il 30 giugno 2025. A meno di dieci giorni dalla conclusione del contratto, non ci sono segnali di un possibile rinnovo, il che indica una rottura definitiva dei rapporti tra i due broadcaster. Questa situazione segna un cambiamento significativo per gli abbonati Sky, che fino ad ora hanno potuto godere di una copertura completa del tennis internazionale, inclusi gli altri tre Slam: Australian Open, Roland Garros e US Open.

Con la scadenza del contratto, dal mese di luglio gli abbonati Sky non avranno più accesso ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che hanno trasmesso eventi sportivi di grande rilevanza. La decisione di non rinnovare il contratto con Warner Bros. Discovery rappresenta un passo importante per Sky, che sta cercando di riorganizzare la propria offerta sportiva in un mercato sempre più competitivo.

I nuovi canali sportivi di Sky

In risposta alla perdita dei diritti di Eurosport, Sky ha recentemente annunciato il lancio di due nuovi canali: Sky Sport Legend e Sky Sport Mix. Sky Sport Legend sarà dedicato ai momenti iconici e ai campioni che hanno segnato la storia dello sport, offrendo ai telespettatori la possibilità di rivivere le gesta dei grandi atleti. Dall’altra parte, Sky Sport Mix si concentrerà sui principali eventi sportivi dell’estate, cercando di attrarre un pubblico ampio e variegato.

Questi nuovi canali saranno posizionati alle numerazioni 210 e 211, attualmente occupate da Eurosport 1 ed Eurosport 2. Questo cambiamento non rappresenta solo una modifica nella programmazione, ma segna anche un tentativo di Sky di rimanere rilevante nel panorama sportivo, nonostante la perdita di eventi di grande richiamo come gli Slam di tennis.

Implicazioni per gli abbonati e il futuro dello sport in TV

La decisione di Sky di non rinnovare i diritti di Eurosport potrebbe avere diverse implicazioni per gli abbonati. Da un lato, la possibilità di seguire Wimbledon in esclusiva fino al 2030 rappresenta un vantaggio per gli appassionati di tennis, ma dall’altro, la mancanza di accesso agli altri tre Slam potrebbe deludere molti fan. La situazione evidenzia le sfide che i broadcaster devono affrontare nel mantenere una programmazione sportiva completa e attraente.

In un contesto in cui la concorrenza tra le piattaforme di streaming e le pay TV è in costante aumento, Sky dovrà trovare modi innovativi per attrarre e mantenere i propri abbonati. La creazione di nuovi canali e l’offerta di contenuti esclusivi potrebbero essere strategie chiave per affrontare la perdita di diritti di trasmissione di eventi sportivi di alto profilo.

In definitiva, il panorama sportivo in TV sta subendo cambiamenti significativi, e la capacità di adattarsi a queste nuove dinamiche sarà cruciale per il successo di Sky e di altri broadcaster nel futuro.

