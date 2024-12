Simone Cristicchi celebra San Francesco: torna in scena con “Franciscus” al Teatro Quirino

Simone Cristicchi, noto artista e cantautore, torna al Teatro Quirino di Roma con il suo spettacolo “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli”. Questo evento, in programma dal 3 all’8 dicembre, offre l’occasione per riflettere sull’importanza di San Francesco e sulla complessità della sua figura. La rappresentazione è accompagnata dall’uscita dell’omonimo libro per Baldini+Castoldi, che include il testo completo dell’opera, segnando un momento significativo per il pubblico romano e non solo.

Il distacco dai meccanismi del successo

Simone Cristicchi ha recentemente riflettuto sul suo percorso professionale e sul suo distacco dalla cultura del successo immediato che caratterizza il mondo della musica pop. In un’intervista, ha spiegato come ha abbandonato la superficialità della popolarità per ritrovare un’autenticità artistica: “Ho sgamato il meccanismo del successo e della discografia che tritura gli artisti senza farsi scrupoli.” Questo passaggio è significativo, soprattutto considerando il contesto attuale, in cui molti giovani artisti si ritrovano a fronteggiare pressioni e aspettative estenuanti.

Cristicchi ha avviato un processo di rinnovamento personale già dal 2012, anno in cui ha scelto di dedicarsi al teatro. Con il suo lavoro “Magazzino 18”, Cristicchi ha affrontato il tema dell’esodo forzato degli italiani di Istria e Dalmazia, raccontando una parte della storia italiana spesso trascurata. Ha descritto questo momento come una sorta di rinascita, abbandonando il suo “io” artistico di successo per costruire una carriera più autentica. La sua evoluzione lo ha portato a conquistare un pubblico affezionato, e ora “Franciscus” rappresenta un altro importante passo nella sua carriera.

L’universo di San Francesco e il messaggio del suo spettacolo

La scelta di raccontare San Francesco non è casuale, ma riflette un desiderio di riscoprire e valorizzare la vera essenza di questa figura storica. Cristicchi ha sottolineato come, col passare del tempo, la figura di San Francesco sia stata ridotta a un’immagine statica: “Negli anni è diventato un santino.” Il suo spettacolo mira a restituire a San Francesco la complessità e la profondità che merita, raccontando anche le influenze che ha avuto sulla società.

Il cantautore ha dedicato il suo tempo a visitare monasteri e santuari per comprendere il vero stile di vita di Francesco. “Volevo conoscere il vero stile di vita,” ha affermato Cristicchi. Attraverso il suo “musical solo”, egli racconta la vita di San Francesco e il contesto storico che lo circondava, offrendo una narrazione viva e coinvolgente. Inoltre, il fatto che lo spettacolo prenda forma come un musical con un solo interprete arricchisce ulteriormente l’esperienza, rendendo la performance intima e personale.

La musica come veicolo di emozioni

“Franciscus” non è solo uno spettacolo teatrale, ma include anche una componente musicale fondamentale. Cristicchi ha scritto otto brani inediti per l’opera e interpreta due personaggi: se stesso e Cencio, un personaggio di fantasia che serve da voce narrante per esplorare la percezione di San Francesco nel suo tempo. Questo dualismo permette di esplorare non solo l’animo del santo, ma anche il modo in cui la sua figura è stata recepita e interpretata nel corso dei secoli.

Uno dei momenti culminanti dello spettacolo è rappresentato dalla canzone “L’infinito”, scritta dalla cantautrice Amara. Questo pezzo musicale è un invito a ogni spettatore a connettersi con la propria essenza spirituale, cercando il Francesco che risiede in ognuno di noi. Questa dimensione di introspezione è alla base dell’opera, che non si limita a intrattenere, ma desidera anche trasmettere un messaggio profondo.

Informazioni pratiche sugli spettacoli

Per coloro che desiderano assistere a “Franciscus”, il Teatro Quirino si preparerà ad accogliere il pubblico in via delle Vergini 7. Gli spettacoli si terranno dal 3 all’8 dicembre, con rappresentazioni previste sia alle ore 21 che alle ore 17. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia del teatro, immergendosi nella storia di uno dei santi più amati di sempre e riflettendo sugli insegnamenti universali che la sua vita continua a trasmettere.