Simona Guatieri: la dura realtà della separazione da Keita Baldé e il tradimento con Wanda Nara

Simona Guatieri, modella e influencer, rompe il silenzio sulla sua tumultuosa separazione da Keita Baldé, ex calciatore di Lazio e Inter, rivelando la sofferenza per un tradimento che ha segnato la fine del loro matrimonio. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi nel 2017, si è sposata nel 2022, ma il loro legame è stato spezzato da una relazione illecita del calciatore con Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi. L’intervista rilasciata a Fanpage.it offre uno spaccato intimo della realizzazione del tradimento, della gestione dei figli e della rinascita personale nel dopo matrimonio.

il tradimento e la fine di un sogno

La storia d’amore tra Simona Guatieri e Keita Baldé sembrava promettente fino al momento in cui la modella ha scoperto il tradimento del marito. Mauro Icardi, all’epoca compagno di squadra di Keita all’Inter, ha rivelato a Simona l’esistenza di un incontro fra Keita e Wanda Nara a Dubai. Questa notizia ha sconvolto non solo la vita personale di Simona, ma anche quella dei loro figli, Thiago e Isabel, nati dalla loro unione.

Simona ha raccontato come, mentre viveva a Mosca, sia stata costretta a rimanere a Milano a causa della rivelazione sul tradimento. La sua reazione iniziale è stata di incredulità e vergogna, in quanto il matrimonio si era appena consumato con una cerimonia che aveva visto la partecipazione di 200 invitati. I sentimenti di tradimento e umiliazione hanno pesato enormemente su di lei, portandola a riflettere sulle decisioni che aveva preso, inclusa l’abbandono del lavoro per sostenere suo marito.

Simona ha sottolineato che un matrimonio non finisce mai a causa di semplici voci, suggerendo che ci sono prove concrete del tradimento. La partecipazione di Wanda Nara all’intervista a “Belve” ha aggiunto ulteriore dolore alla situazione, lasciando Simona a riflettere sulla mancanza di rispetto nell’interazione tra i due. Simona ha scelto di non entrare in conflitto diretto con Wanda, rimanendo concentrata sulla sua salute mentale e familiare.

la sfida di ricostruire una vita

La separazione ha rappresentato una sfida devastante per Simona. Era necessaria una riorganizzazione della sua vita e un aiuto psicologico per affrontare il dolore e la vergogna associati alla rottura del matrimonio. Simona ha evidenziato che molte di queste emozioni derivavano dalla pressione sociale e dalle aspettative familiari che gravavano su di lei.

Nonostante il dolore, Simona ha trovato la forza per andare avanti e migliorare la sua condizione. La sua decisione di esporsi pubblicamente è stata motivata dal desiderio di condividere la propria verità, pur mantenendo un certo rispetto per le figure coinvolte. La sfida più grande rimane quella di fornire un ambiente stabile e amorevole per i suoi figli, senza permettere che le tensioni familiari influenzino negativamente la loro crescita.

Inoltre, la poca presenza di Keita nella vita dei bambini, dovuta ai suoi impegni lavorativi in Turchia, ha reso la situazione ancora più complicata. Simona ha quindi dovuto assumere un ruolo di madre sola, impegnandosi a garantire che i suoi figli abbiano una vita serena nonostante il tumulto della separazione.

progetti futuri e una nuova carriera

Con un principio di recupero personale, Simona Guatieri ha espresso il desiderio di tornare nel mondo dello spettacolo. Negli anni passati, ha dovuto mettere da parte la sua carriera per dedicarsi completamente alla famiglia. Oggi, con la mente libera dai pesi del passato, Simona si sente pronta a riprendere in mano la sua carriera. Ha rivelato di aver ricevuto proposte per la televisione, dimostrando finalmente di aver riacquistato la fiducia in se stessa e nelle sue abilità.

Sognando di raggiungere i livelli di presenter noti come Gerry Scotti e Paolo Bonolis, Simona è determinata a ricostruire la propria carriera. La sua visione per il futuro è chiara: vuole dedicarsi non solo a se stessa, ma anche ai propri figli, illustrare loro la resistenza di fronte alle avversità e l’importanza di perseguire le proprie passioni.

Simona Guatieri ha, quindi, intrapreso un percorso di rinascita personale e professionale che la porterà a confrontarsi con un fare che l’ha sempre affascinata; la strada per un nuovo inizio si prospetta intensa, ma carica di nuove opportunità.