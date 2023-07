Simon Pegg parla dell’eventuale destino di Benji in Mission: Impossible 8

Il tanto atteso film Mission: Impossible 8 ha finalmente fatto il suo ingresso nelle sale cinematografiche, portando con sé l’azione, l’intrigo e l’adrenalina tipici della saga di spionaggio più amata del grande schermo. Tra i protagonisti di questa avventura mozzafiato ci sono i fedeli compagni di viaggio di Ethan Hunt, interpretati da Simon Pegg e Ving Rhames, nei ruoli di Benji e Luther.

In una recente intervista Simon Pegg ha affrontato l’ipotetica idea che il suo personaggio, Benji Dunn, possa morire alla fine del sequel “Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 2”. Questa possibilità ha inevitabilmente suscitato l’attenzione dei fan, considerando che Benji è un membro fondamentale della squadra di Ethan Hunt fin dal quarto film della serie.

“Come ha detto Luther, credo, ognuno di noi potrebbe morire in qualsiasi momento”, ha riflettuto Pegg. “Ovviamente, se succedesse a me, sarei molto triste. Ho convissuto con Benji per… beh, sarebbe veramente triste. È stato parte della mia vita per 17 anni, l’ho osservato, sono stato con lui mentre cresceva, invecchiava, maturava e… purtroppo tutti loro vivono una vita veramente tragica in un certo senso.”