Silente: le differenze tra il libro e il film di Harry Potter

L’universo magico di Harry Potter ha affascinato milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, grazie alla sua narrazione ricca di dettagli e personaggi indimenticabili. Uno di questi personaggi chiave è Albus Silente, il celebre preside di Hogwarts e uno dei maghi più potenti del mondo. Tuttavia, chiunque abbia letto i libri di Harry Potter e visto i film basati su di essi sa che ci sono notevoli differenze tra la rappresentazione di Silente nelle due forme di media.

La morte di Silente

La morte di Albus Silente è un momento cruciale sia nei libri che nei film di Harry Potter, e ci sono alcune differenze significative tra le due rappresentazioni di questo evento. In entrambi i casi si è trattato di un momento cruciale che ci ha toccati tutto profondamenti, ma ciò che salta più all’occhio è, innanzitutto, la mancanza del funerale di Silente. Episodio che nel libro è presente, ma non nel film. Un altra differenza riguarda la reazione di Silente prima della sua morte: nel libro pietrifica Harry per non farlo assistere, nel film, il giovane mago vede tutto.

Il passato di SIlente

Nonostante nel film vengano date delle informazioni sul passato di Silente, nel libro quel che sappiamo di lui e del suo passato sono molto di più. Ovviamente, questo è dovuto ad una necessità riguardo la trama e la durata del film: non essendo un libro, la pellicola doveva durare per un tempo molto limitato e non avrebbe potuto contenere tutte le informazioni sul passato dei personaggi della storia. Nel libro, spesso l’autrice fa riferimenti al vecchio passato di Silente, parlando dei rapporti che il mago aveva e delle sue conosce. In particolare, la trama dei libri contiene molti dettagli e sottotrame che coinvolgono Silente, tra cui il suo coinvolgimento nell’Ordine della Fenice e nel passato di Grindelwald.

Vecchie conoscenze

Tra le informazioni più importanti su Silente che ci vengono fornite attraverso il libro, abbiamo quelle sulla relazione sul preside di Hogwarts e Tom Riddle. Anche in questo caso, una necessità legata alla durata ha portato gli sceneggiatori ad adattare il testo tagliando molte parti non essenziali, tra cui anche questi rapporti secondari. J.K Rowling, invece, ha avuto modo di approfondirli particolarmente tra le pagine del libro, dando modo di capire ancora più affondo entrambi i personaggi e le loro personalità. I legami con Tom Riddle sono molto importanti per capire il suo ruolo nell’educazione di Harry. La storia personale di Silente è ricca di eventi che hanno contribuito a plasmare la sua personalità e le sue decisioni e Tom Riddle è parte di essa.

Il rapporto con Harry

Nel film è possibile vedere molti passaggi in cui si approfondisce il rapporto tra Silente e Harry, tuttavia, nei libri questo aspetto è più sviluppato. Nella saga possiamo leggere molti più momenti dedicati ad Harry e il preside di Hogwarts, pensiamo – ad esempio – alla scena del pensatoio: nei libri, ci sono cose che Silente mostra ad Harry che non vengono mostrare nel film. Ma il rapporto con Harry non è l’unico ad avere meno spazio nel film, lo stesso accade con Voldemort e il suo passato. Infatti, non sono pochi i momenti inseriti tra le pagine che ci fanno capire quanto la presenza di Silente sia stata cruciale per questo personaggio e come si colleghi direttamente ad Harry.

