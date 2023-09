Il mondo della letteratura fantasy è un regno incantato dove l’immaginazione prende vita attraverso le parole scritte. Mentre molte storie affascinanti si svelano tra le pagine di libri, alcune serie fantasy hanno raggiunto livelli epici e iconici che non possono essere ignorati. In questo articolo, esploreremo cinque di queste serie straordinarie, tratte dai libri, che rappresentano un’immersione profonda in mondi magici, personaggi indimenticabili e avventure avvincenti.

Se sei un appassionato del genere fantasy o stai cercando di iniziare un viaggio nella terra dell’immaginazione, queste opere sono assolutamente imperdibili. Preparati a essere trasportato in mondi di meraviglie, magia e mistero, mentre ti presentiamo cinque serie che dovrebbero occupare un posto d’onore nella tua lista di letture.

Good Omens

Good Omens è una serie televisiva fantastica basata sul celebre romanzo omonimo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett. La serie è stata rilasciata nel 2019 ed è stata una collaborazione tra Amazon Prime Video e BBC. Tutto ruota attorno all’Apocalisse, il momento in cui il mondo sta per essere distrutto e l’umanità giunge alla fine. Tuttavia, a causa di un errore commesso da un angelo di nome Aziraphale – interpretato da Michael Sheen – e un demone di nome Crowley – interpretato da David Tennant. All’inizio dei tempi, il bambino destinato a essere l’Anticristo viene scambiato con un altro, mettendo in moto una serie di eventi imprevedibili. L’angelo e il demone, divenuti ormai amici, vogliono a tutti i costi impedire la fine del mondo.

La serie è una perfetta fusione di umorismo nero, fantastico, e profonde riflessioni sulla natura umana, il destino e la moralità. Il mondo creato da Gaiman e Pratchett è ricco di personaggi stravaganti e situazioni paradossali che catturano l’attenzione dello spettatore fin dalla prima puntata.

Tenebre e ossa

Tenebre e ossa è una serie televisiva fantasy tratta dalla serie di romanzi “Shadow and Bone” e “Six of Crows” dell’autrice Leigh Bardugo. La serie è stata rilasciata su Netflix nel 2021 ed è stata ampiamente acclamata dalla critica e dal pubblico. La trama si svolge in un mondo diviso in due parti: Ravka, una nazione avvolta dalle Tenebre, e il Fold, una pericolosa barriera oscura popolata da creature malvagie. Al centro della storia c’è una giovane orfana di nome Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li), che scopre di possedere un potere straordinario chiamato “il Luminoso”. Il suo potere è tanto raro quanto potente e ha il potenziale per cambiare il destino del mondo.

Tenebre e Ossa mescola abilmente la trama dei romanzi “Shadow and Bone” con i personaggi e gli eventi di “Six of Crows”, un’altra serie di libri ambientata nello stesso universo di Leigh Bardugo. Questa fusione crea un mondo narrativo ricco e complesso, che coinvolge sia i fan dei libri originali che i nuovi spettatori.

Il Trono di Spade

Basata sui romanzi fantasy di George R.R Martin dal titolo “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”, Il Trono di Spade è una delle serie che più ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, continuando ad essere famosa anni dopo la sua conclusione. La storia si svolge in un mondo immaginario dove diverse casate nobiliari – tra cui quelle dei Lannister, Stark e Targaryen – lottano per il controllo del Trono di Spade e il dominio dei Sette Regni di Westeros. Il Trono di Spade è conosciuto per il suo realismo morale e per i continui colpi di scena che caratterizzano la trama, dalla prima all’ultima stagione. Tra streghe, morti di ghiaccio e draghi, verrete trasportati in un mondo fantastico e medievale, come mai visto prima.

Gli Anelli del Potere

Basata sui romanzi fantasy di J. R. R. Tolkien, Gli Anelli del Potere è una delle serie più apprezzate dell’ultimo anno. Ci troviamo migliaia di anni prima degli eventi narrati nei libri Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, in un’epoca in cui vennero forgiati i grandi poteri, molti regni caddero in rovina e altri ascesero alla gloria e improbabili eroi ebbero modo di splendere. Proprio in questo momento Sauron, il più grande cattivo forgiato dalla penna di Tolkien, sorse dalle tenebre, minacciando ogni popolo e regno.

Con la sua genialità ed invenzione, Tolkien è riuscito a creare un universo unico, intriso di magia, creature di ogni tipo ed ombre che tramano nell’ombra, creando una saga che ha tutto, ma davvero tutto, quel che serve per essere tra i migliori fantasy di sempre. Rimanendo fedele al suo creatore, Gli Anelli del Potere attinge a tutte le opere – complete e incomplete – lasciate dall’autore, ricostruendo un mondo che ancora non conoscevamo.

The Sandman

The Sandman è una serie televisiva basata sulla celebre serie di fumetti creata da Neil Gaiman e pubblicata da DC Comics sotto l’etichetta Vertigo. La serie è stata annunciata e prodotta da Netflix ed è stata ampiamente anticipata dai fan dei fumetti e dagli amanti del genere fantasy e dell’horror. La serie segue la storia di Morpheus, il Signore del Regno dei Sogni che viene imprigionato da uno stregone. Dopo moltissimi anni di assenza, Morpheus riesce a liberarsi e tornare nel suo mondo, ma molte cose sono cambiate: le creature hanno iniziato a ribellarsi e il Mondo è caduto a pezzi.

Con una trama avvincente e personaggi provenienti da leggende, mitologie e religioni, il mondo di The Sandman vi risucchierà completamente, fino all’ultimo episodio!