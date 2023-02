Si aggiunge alla lista degli attori di “Rob Peace” anche Camila Cabello: ecco tutte le news sul lavoro in produzione

Camila Cabello, la protagonista di Cenerentola, farà parte del cast di Rob Peace, il film drammatico scritto e diretto da Chiwetel Ejiofor. La cantante e attrice di origine cubana ha raggiunto un accordo per recitare accanto a Jay Will e Mary J. Blige in questa storia biografica particolarmente drammatica.

La trama del film su Rob Peace

Il film del regista, attore e sceneggiatore Chiwetel Ejiofor è tratto dalla biografia bestseller di Jeff Hobbs The Short and Tragic Life of Robert Peace: A Brilliant Young Man Who Left Newark for the Ivy League. Al centro la storia di Robert Peace (Jay Will), uno studente di Yale che arriva all’Università con una borsa di studio dopo essere cresciuto nel New Jersey in una zona piena di criminalità.

Robert Peace si laurea in biofisica molecolare e biochimica, facendo il ricercatore sul cancro e le malattie infettive, e contemporaneamente si dedica alla vendita di marijuana. Dopo la laurea con lode nel 2002, verrà ucciso in una sparatoria legata alla droga nel 2011.

Camila Cabello interpreterà una compagna di Università

Camila Cabello interpreterà Naya, una compagna di Yale di Peace. La star è esplosa grazie alla musica, vincendo Latin Grammy, AMA e Billboard Music Award. Nel 2021 è risultata la prima donna ispanica a vincere il disco di diamante con il suo successo Havana [feat. Young Thug]. Nello stesso anno ha ottenuto il ruolo di protagonista nel musical Cenerentola di Kay Cannon.

Il successo della star di origini cubane

Nel film che le ha regalato il successo al cinema, la Cabello è una principessa moderna che sogna l’indipendenza. Desidera avere successo nel mondo della moda perché ha talento come stilista. Tra musica e canzoni, Cenerentola deve fare i conti con la matrigna cattiva (interpretato da Idina Menzel) e le sue figlie. Ad aiutarla tre topini, la fata turchina (Billy Porter) e il suo principe (interpretato Nicholas Galitzine).