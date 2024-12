Shrek: La sorprendente ascesa della saga animata di DreamWorks e il racconto dei suoi creatori

Il fenomeno culturale di Shrek, l’amato film d’animazione della DreamWorks, ha sorpreso non solo il pubblico ma anche i suoi stessi creatori. Uscito nelle sale nel 2001, il lungometraggio ha abbattuto i confini delle tradizionali fiabe, presentando un orco verde che si trasforma in un eroe atipico. A parlarne è Vicky Jenson, co-regista del progetto, che ha recentemente condiviso le sue esperienze legate alla realizzazione di un film che ha cambiato il panorama dell’animazione.

Il sorprendente esordio di Shrek

Quando Shrek ha fatto il suo ingresso nelle sale, non era affatto scontato il successo che avrebbe ottenuto. Vicky Jenson ha rivelato alla rivista People come inizialmente il progetto potesse sembrare modesto, descrivendo il team di lavoro come molto ristretto. “Sembrava un progetto molto piccolo perché il team era molto ristretto,” ha affermato Jenson. In effetti, gran parte della produzione del film si è svolta lontano dallo studio DreamWorks Animation di Glendale, creando un senso di isolamento e sfida tra i membri del team.

Le prime fasi di produzione hanno visto l’animazione di diverse sequenze che, in un primo momento, sembravano poco promettenti. Solo quando il gruppo di lavoro ha finalmente potuto vedere delle proiezioni complete, hanno iniziato a rendersi conto del potenziale del film. Questo momento illuminante è stato confermato durante una delle proiezioni al Festival di Cannes, dove il film ha ricevuto una reazione entusiasta, preannunciando il suo incredibile futuro.

I personaggi iconici di Shrek

Una delle chiavi del successo di Shrek risiede nei suoi personaggi unici e ben sviluppati. Oltre al protagonista, Shrek stesso, gli spettatori sono entrati in un mondo popolato da una varietà di creature fatate e personaggi indimenticabili, tra cui l’innamorato Asino e la principessa Fiona. Jenson ha sottolineato l’importanza di questi personaggi, che hanno permesso di ribaltare le dinamiche narrativie delle fiabe tradizionali. La scelta di un orco verde come protagonista ha conferito al film una freschezza e un’originalità notabili, sfidando gli stereotipi di bellezza e coraggio.

Inoltre, la forte caratterizzazione di Fiona ha rappresentato un passo avanti significativo nella rappresentazione delle donne nel cinema d’animazione. Il film affronta temi di accettazione, diversità e amore, permettendo al pubblico di identificarsi con i personaggi e le loro lotte interiori. Questa abilità di rivoluzionare i ruoli tradizionali all’interno delle fiabe ha incontrato il favore del pubblico, rendendo Shrek un’opera innovativa e apprezzata da tutte le età.

Il clamoroso successo al box-office

L’uscita di Shrek è stata un trionfo inaspettato. Il film ha rapidamente conquistato il box-office, raggiungendo risultati da record. Con oltre 480 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Shrek è stato uno dei film di maggiore incasso del 2001, superato solamente da Harry Potter e la pietra filosofale. Il mix di umorismo, satira e messaggi positivi ha colpito sia il pubblico che la critica, portando il film a ricevere numerosi premi, tra cui il primo Oscar per il miglior film d’animazione.

Il successo di Shrek ha influenzato drasticamente la DreamWorks e ha spianato la strada alla realizzazione di numerosi sequel, compreso Shrek 5, già in fase di sviluppo. La produzione ha potuto quindi espandere l’universo narrativo di Shrek e dei suoi personaggi, continuando a intrattenere il pubblico con nuove avventure e storie emozionanti.

Il contributo di Vicky Jenson

Vicky Jenson, co-regista di Shrek insieme a Andrew Adamson, ha avuto un ruolo chiave nella creazione di questa saga iconica. La sua visione e direzione artistica hanno contribuito a plasmare i temi e lo stile del film, rendendolo unico nel panorama del cinema d’animazione. Nonostante il grande successo, Jenson ha deciso di lasciare il franchise di Shrek dopo il primo film, dedicandosi a nuovi progetti e continuando la sua carriera nel mondo dell’animazione. Il suo contributo rimane, tuttavia, indelebile nella storia del cinema, testimoniando l’impatto culturale e commerciale della saga di Shrek e il suo posto nel cuore degli spettatori di tutto il mondo.