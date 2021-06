She-Hulk: Jameela Jamil sarà il cattivo Titania nella serie Marvel Disney+

La prossima serie Marvel Disney+ “She-Hulk” continua a portare ancora più nomi per completare il suo cast. L’ulimo da aggiungere alla lista è quello dell’attrice jameela Jamil.

She-Hulk: Jameela Jamil nei panni di Titania

La notizia che Jameela Jamil di “The Good Place” interpreterà il nemico di lunga data di “She-Hulk” Titania è stata divulgata da diverse testate. Lo scoop è inizialmente cominciato su The Illuminerdi e riportato da ComicBook.com, e Collider ha confermato in modo indipendente la notizia con una fonte vicina al progetto.

L’attrice si unisce al cast precedentemente annunciato composto finora da Tatiana Maslany nel ruolo da protagonista di Jennifer Walters / She-Hulk, Mark Ruffalo come Bruce Banner / Hulk, Tim Roth nel ruolo ripreso di Emil Blonsky / Abomination da “The Incredible Hulk” del 2008. Ginger Gonzaga come migliore amica di Walters, Renée Elise Goldsberry come Amelia e Anais Almonte in un ruolo attualmente sconosciuto.

Struttura e sinossi della nuova serie

Durante un’interista rilasciata tempo fa a Collider, Kevin Feige dei Marvel Studios, aveva affermato che She-Hulk adotterà un formato episodico leggermente più corto in termini di lunghezza rispetto ad altri spettacoli Disney+ come “The Falcon and the Winter Soldier”, ed è stato sviluppato come 10 episodi di mezz’ora

“She-Hulk” segue il personaggio di Jennifer Walters (Maslany), la cugina di Bruce Banner. Quando riceve una trasfusione di sangue da suo cugino Vendicatore, finisce per ricevere i suoi poteri infusi di gamma. La differenza principale tra i due è che Walters può mantenere la maggior parte della sua intelligenza, controllo emotivo e personalità una volta che ha assunto la forma completa di Hulk. La serie è diretta da Kat Coiro e Anu Valia, con Jessica Gao alla sceneggiatura.

She-Hulk dovrebbe essere rilasciato nel 2022 su Disney+ come parte della Fase Quattro dell’MCU.

Francesca Reale

11/06/2021