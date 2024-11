Sharon Stone e Angelina Jolie brillano al Torino Film Festival, tra arte e lotta per i diritti

Il Torino Film Festival ha accolto star di fama internazionale, tra cui Sharon Stone e Angelina Jolie, portando l’attenzione su temi rilevanti come la violenza di genere e le lotte per i diritti delle donne. La kermesse, giunta alla sua 42esima edizione, ha offerto una piattaforma per riflessioni importanti, grazie alla presenza di attori e registi che hanno condiviso esperienze personali e professionali. La Stone, in particolare, ha rievocato momenti significativi della sua carriera e ha commentato la situazione politica attuale negli Stati Uniti.

Sharon Stone: un’icona e la sua carriera nel mirino

Nel corso del festival, Sharon Stone ha partecipato a una retrospettiva dedicata al film “The Quick and the Dead”, rivelando retroscena interessanti sulla realizzazione del progetto. Questo film, un western diretto da Sam Raimi, ha segnato un importante passo nella carriera della Stone, che ha recitato nel ruolo di una pistolera accanto a star emergenti come Russell Crowe e Leonardo DiCaprio. L’attrice ha descritto Raimi come un regista “adolescente”, sottolineando la mancanza di riconoscenza e collegamento che, a suo dire, ha caratterizzato la loro interazione professionale.

In contrasto con questo, ha parlato positivamente della sua collaborazione con Martin Scorsese. Il suo pensiero sulle differenze di comportamento tra registi è emblematico di un’industria cinematografica che continua a evolversi, mentre Stone riflette sulle sfide affrontate come donna nel settore. Ha rivelato episodi significativi della sua carriera, inclusi momenti di discriminazione salariale e pregiudizi legati all’età. “Mel Gibson mi disse che ero troppo vecchia per lavorare con lui”, ha commentato, mettendo in luce le ingiustizie che ha dovuto affrontare.

Il valore della solidarietà tra donne e uomini

Sharon Stone ha anche aperto un dibattito sulla solidarietà necessaria tra le donne, ma ha enfatizzato l’importanza del supporto maschile in questo contesto. “Non basta dire alle donne che devono aiutare le altre donne, c’è bisogno dell’aiuto dei bravi uomini”, ha affermato. La sua posizione rispecchia un ampio appello verso la consapevolezza sociale, in cui tutti devono partecipare attivamente nella lotta contro la violenza di genere e gli abusi.

Nella stessa occasione, Angelina Jolie ha presentato il suo film “Without Blood”, un’opera ispirata al libro “Senza sangue” di Alessandro Baricco. La Jolie ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando come la narrativa di Baricco offra spunti profondi e una comprensione della condizione umana. Entrambi i progetti presentati al festival hanno messo in luce l’importanza di unire le forze per affrontare le ingiustizie, non solo attraverso la testimonianza femminile, ma anche con il sostegno di uomini consapevoli e attivi.

Emmanuelle Béart e la lotta contro gli abusi

Al Torino Film Festival, ha destato particolare attenzione anche il documentario di Emmanuelle Béart, “Un Silence Si Bruyant”, co-diretto con Anastasia Mikova. L’attrice ha rivelato di voler mettere in luce un tema delicato e difficile: gli abusi, in particolare l’incesto. Béart ha dichiarato di avere una conoscenza personale della problematica, che l’ha spinta a realizzare un progetto così intimo e coraggioso. La sua testimonianza, unita a quelle degli intervistati nel film, contribuisce a normalizzare un argomento spesso tabù, ponendo l’accento sull’importanza di esprimere e ascoltare le esperienze delle vittime.

“È fondamentale che il nostro messaggio venga amplificato e che le storie vengano raccontate”, ha affermato. Béart ha anche rimarcato che gli abusi non colpiscono solo le bambine, ma anche i bambini, evidenziando come la maggior parte degli aggressori sia rappresentata da uomini. La presentazione di questo documentario al festival rappresenta un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e un impegno per affrontare le problematiche legate agli abusi.

I progetti portati avanti da Sharon Stone, Angelina Jolie e Emmanuelle Béart al Torino Film Festival non rappresentano solo picchi di carriera, ma fungono anche da piattaforme per l’azione e la riflessione sui diritti umani, portando l’attenzione su questioni urgenti e mai passate di moda.