Set italiani in fermento: ritorni e novità per la stagione televisiva 2025

L’estate del 2025 si preannuncia intensa per il panorama televisivo italiano, con una serie di produzioni che vedono protagonisti volti noti e nuove storie pronte a catturare l’attenzione del pubblico. Rai, Mediaset e Netflix sono in piena attività, portando sullo schermo una combinazione di nostalgia e innovazione. Le riprese si svolgono in diverse location, da Roma alle calde terre siciliane, promettendo emozioni e colpi di scena in arrivo nei prossimi mesi.

Luca Argentero torna in Doc 4: riprese tra giugno e settembre

Luca Argentero è tornato a indossare il camice di Andrea Fanti per la quarta stagione di “Doc – Nelle tue mani“. Le riprese sono iniziate a fine giugno e si protrarranno fino a settembre, con l’obiettivo di debuttare su Rai 1 a gennaio 2026. Accanto a lui, la squadra consolidata di attori, tra cui Matilde Gioli e Giovanni Scifoni. Gli sceneggiatori hanno anticipato un “nuovo viaggio” per il protagonista, promettendo una narrazione più intensa e coinvolgente, senza però rivelare dettagli specifici. La produzione ha sottolineato che il clima sul set sarà caldo, non solo per le temperature estive, ma anche per le sfide che i personaggi dovranno affrontare.

Giusy Buscemi protagonista in Vanina 2: tensione in Sicilia

A Catania, Giusy Buscemi è impegnata nelle riprese di “Vanina – Un vicequestore a Catania“, dove l’atmosfera è carica di tensione e umidità. Le riprese si svolgeranno fino a fine luglio, con la regia di Davide Marengo e Riccardo Mosca. Buscemi, nel ruolo di vicequestore, si muove tra omicidi fittizi e drammi personali, in una Catania che si presenta come un set fotogenico e vibrante. La produzione punta a rilanciare il genere delle fiction poliziesche, cercando di attrarre un pubblico sempre più esigente.

Don Matteo 15: nuove sfide tra Spoleto e Formello

Le riprese della quindicesima stagione di “Don Matteo” sono iniziate a Formello e si sposteranno a Spoleto a settembre. Raoul Bova torna a vestire i panni di Don Massimo, ma questa volta il suo personaggio affronta una crisi profonda, toccando temi attuali come il cyberbullismo e le dinamiche familiari moderne. La produzione ha dichiarato che la serie continuerà a trattare argomenti delicati, mantenendo un equilibrio tra serietà e intrattenimento. Accanto a Bova, i volti storici come Nino Frassica e Simone Guetta rimangono nel cast, mentre si vocifera dell’arrivo di un nuovo personaggio, che potrebbe essere interpretato da Diletta Leotta.

I Cesaroni 7: il ritorno della famiglia romana

La storica serie “I Cesaroni” torna su Canale 5 con il settimo capitolo, le cui riprese sono iniziate a marzo e proseguiranno fino a metà agosto. Claudio Amendola non solo recita, ma assume anche il ruolo di regista, mentre nuovi personaggi si uniscono al cast per rinnovare la narrazione. Tra i nuovi volti figurano Valentina Bivona, Ricky Memphis e Lucia Ocone, che contribuiranno a dare freschezza alla storia della celebre famiglia della Garbatella.

Colpa dei sensi: Gabriel Garko e Anna Safroncik nelle Marche

A partire dal 23 giugno, Ancona e Fermo diventano il set di “Colpa dei sensi“, una nuova serie che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, sotto la direzione di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora avvolti nel mistero, l’attesa è alta grazie ai nomi di spicco coinvolti nel progetto. Le riprese si protrarranno fino alla fine di luglio, promettendo una narrazione intrigante e coinvolgente.

Un professore 3: Alessandro Gassmann torna a Roma

La terza stagione di “Un professore” ha preso il via a Roma, con Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante Balestra. Le riprese sono iniziate a febbraio e si concluderanno ad agosto, con la regia di Andrea Rebuzzi. Il cast si arricchisce di nuovi volti, tra cui Nicole Grimaudo e Dario Aita, mentre la serie continuerà a esplorare con sensibilità i dilemmi e le sfide dell’adolescenza, mantenendo un forte legame con il pubblico giovane.

