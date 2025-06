Il ritorno di Pretty Guardian Sailor Moon: la serie live-action torna in onda in Giappone

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie live-action di Sailor Moon, intitolata Pretty Guardian Sailor Moon, torna a far parlare di sé dopo oltre vent’anni dalla sua prima messa in onda. A partire dal 4 luglio 2025, il canale Toei Channel trasmetterà nuovamente gli episodi di questa versione in carne e ossa del celebre manga, offrendo ai fan l’opportunità di rivivere le avventure delle guerriere lunari. Con ritrasmissioni programmate ogni venerdì e sabato, l’evento rappresenta un’importante riscoperta per gli appassionati, che potranno immergersi nuovamente in un’epoca di nostalgia e magia.

La serie live-action: un angolo dimenticato dell’universo di Sailor Moon

Nel panorama vasto e variegato di Sailor Moon, che include anime, musical e reboot, la serie live-action Pretty Guardian Sailor Moon è spesso trascurata, anche dai fan più accaniti. Trasmesse tra il 2003 e il 2004, le avventure delle guerriere lunari in questa versione hanno avuto un impatto significativo, sebbene non siano mai state così celebri come l’anime originale del 1992 o il reboot Sailor Moon Crystal. Con il ritorno in televisione, Toei Channel offre una nuova chance a questa produzione, che ha saputo reinterpretare il mito delle Sailor Guardians in chiave tokusatsu.

La trama della serie segue le avventure di Usagi Tsukino e delle sue compagne, impegnate a combattere la malvagia Queen Beryl, interpretata dall’attrice Aya Sugimoto. La regia, affidata a un team di cinque registi tra cui Ryuta Tasaki, noto per il suo lavoro su Kamen Rider, conferisce alla serie un’atmosfera che alterna momenti drammatici a tocchi grotteschi. La combinazione di effetti speciali, melodramma e trasformazioni scintillanti crea un’esperienza visiva unica, che riflette l’estetica pop degli inizi degli anni 2000, oggi considerata retro.

Un cast di giovani talenti e l’eredità della serie

Il cast di Pretty Guardian Sailor Moon è composto da giovani attrici che, nel corso degli anni, hanno intrapreso carriere diverse nel mondo dello spettacolo. Miyu Sawai interpreta Usagi Tsukino, una giovane ragazza ingenua ma determinata, mentre Rika Izumi, Keiko Kitagawa, “Mew Azama” e Ayaka Komatsu danno vita rispettivamente a Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter e Sailor Venus. Joji Shibue completa il cast nel ruolo di Tuxedo Mask, il misterioso amore della protagonista, la cui performance richiama i drammi romantici di un’epoca passata.

Il ritorno della serie live-action coincide con un rinnovato interesse per l’universo di Sailor Moon, che continua a evolversi e a mantenere viva la sua mitologia. Oltre alle ritrasmissioni, i fan possono godere di musical dal vivo, come l’ultimo spettacolo con la quinta generazione delle Nogizaka46, e delle tappe internazionali di The Super Live. Questo fermento attorno alla saga dimostra come Sailor Moon riesca a rigenerarsi, mantenendo un legame profondo con le sue origini e con i temi di amicizia e destino che l’hanno resa iconica.

Nostalgia e fascino di un’opera senza tempo

Il ritorno di Pretty Guardian Sailor Moon sulle onde televisive rappresenta un’opportunità per i fan di riscoprire il fascino di una serie che, pur essendo considerata “minore”, racchiude l’essenza di ciò che ha reso Sailor Moon un fenomeno duraturo. La combinazione di elementi nostalgici e l’estetica kitsch dell’epoca contribuiscono a creare un’atmosfera unica, che continua a catturare l’immaginazione di generazioni di spettatori. Con il suo mix di avventura, amicizia e magia, la serie live-action si prepara a riconquistare il cuore dei fan, offrendo una nuova vita a storie e personaggi che hanno segnato un’epoca.

