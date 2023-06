Le migliori serie tv romantiche da vedere su Amazon Prime Video

Se amate i teen drama, le sorprese romantiche e gli intrighi amorosi, siete sicuramente dei grandi fan dei film e delle serie tv romantiche. Ma ad oggi, purtroppo, non è sempre facile trovare delle serie tv romantiche che siano profonde e equilibratamente romantiche, senza sfociare nella banalità e in eccessivi sentimentalismi. Per questo, abbiamo deciso di raccogliere quelle che per noi sono le migliori serie tv d’amore – che potete guardare su Amazon Prime – in questa lista. Vi assicuriamo che dopo il primo episodio non potrete non continuare a vederle.

This is us

Parlando di storie romantiche non possiamo non iniziare con This is us: una delle serie tv romantiche per eccellenza. La serie, prodotta da Dan Fogelman, ha catturato l’attenzione di tutti per essere così profonda e così realistica allo stesso tempo ed è proprio per questo che il suo finale ha lasciato un po’ di nostalgia nel cuore di tutti i fan. Con la narrazione entriamo nella vita dei membri della famiglia Pearson, un nucleo familiare molto variegato formato da: Jack, un padre buono ed innamorato, sua moglie iperprotettiva nei confronti dei figli e i gemelli Kate, Kevin e Randall, alquanto diversi tra loro ma – allo stesso tempo – molto legati. Attraverso continui piani temporali che si intrecciano, andando continuamente tra presente, passato e futuro, la serie ci fa conoscere ogni aspetto di questa famiglia. I sentimenti, le relazioni e i pensieri di ogni membro vengono messe a nudo ed analizzate, creando un bellissimo quadro umano di sentimenti ed emozioni. Nonostante questo continuo saltare tra passato, presente e futuro possa a primo impatto sembrare confusionario, possiamo assicurarvi che non è così: tutti gli avvenimenti hanno un preciso inizio e fine ed ogni episodio inizia e finisce nello stesso punto.

Modern Love

Con Modern Love parliamo di una delle serie tv romantiche più apprezzate e acclamate degli ultimi tempi e, per questo, uno dei più grande successi di Amazon Prime Video. Centrale in tutta la narrazione è l’amore, che viene analizzato e mostrato in molteplici forme e modi: quello amoroso, quello familiare, quello fraterno o, semplicemente, l’amor proprio. La serie non ha un unico protagonista ma si divide in tanti personaggi – molto diversi tra di loro – che raccontano e vedono l’amore sotto un punto di vista differenti. Al grande successo ottenuto per la sua trama interessante e la vasta gamma di personaggi presenti si aggiunge un cast stellare, tra quelli che spiccano di più ci sono sicuramente: Anne Hathaway, Dev Patel, Ed Sheeran, Andrew Scott e Kit Harington. Oltre ad esplorare l’amore, Modern Love entra all’interno dei sentimenti, analizzando la sofferenza, la gioia e tutti gli altri sentimenti che un essere umano può provare. Non si tratta solo di una serie tv romantica e sdolcinata, ma di un prodotto che scava nel profondo delle relazioni.

Fleabag

Nonostante Fleabag non sia esplicitamente una storia d’amore, la serie ha sempre parlato apertamente dell’amore e della sessualità, affrontandone gli aspetti più complicati ed intricati. Protagonista della storia è – come ci fa capire il nome – Fleabag: una giovane donna londinese che vive una vita alquanto problematica. Una famiglia assente e problematica, molte difficoltà economiche e una vita sentimentale che non sembra andare per il verso giusto. Entrando nella vita problematica della protagonista lo spettatore inizia a sperimentare sentimenti come l’amore, il desiderio, l’ansia, la paura e il risentimento. Sentimenti contrastanti ma contemporaneamente presenti che animano quotidianamente la vita di Fleabag. In questo caso non aspettatevi di certo momenti sdolcinati o frasi romantiche, questa serie è molto più di questo e la personalità forte, sfacciata e carismatica della protagonista vi travolgerà dal primo episodio.

L’estate nei tuoi occhi

Se fino ad adesso vi abbiamo parlato di serie tv romantiche più profonde e analitiche – come Fleabag o Modern Love – con L’estate nei tuoi occhi abbiamo deciso di proporvi un prodotto più leggero e ricco di teen drama. La serie è basata sull’omonimo romanzo di Jenny Han ed ha come protagonista Belly, una ragazza alle prese con la scoperta della sessualità e i suoi primi amori. In ogni episodio – dalla durata circa di 45 minuti – lo spettatore entra in contatto con quello che è l’esperienza amorosa di un gruppo di adolescenti, facendoci rivivere sentimenti che anche noi, in passato, abbiamo sperimentato. La paura nei confronti del cambiamento, la curiosità e – allo stesso tempo – il timore nei confronti di ciò che è fuori dalla nostra esperienza, tristezza e gioia sono solo alcuni dei molteplici sentimenti che Belly e i suoi amici attraverseranno, in questa serie che può essere apprezzata da adulti ma, soprattutto, da adolescenti.

Forever

Ideata da Alan Yang e Matt Hubbard, Forever è una serie tv romantica che ci ha particolarmente sorpreso e che – tra prodotti dello stesso genere – non ha mai ottenuto l’attenzione che meritava. La serie – infatti – venne cancellata dopo la prima stagione, probabilmente per il poco successo ottenuto, ma noi vogliamo consigliarvela comunque perchè si, vale davvero la pena vederla. La storia parla della vita di Oscar e June, una coppia che ha vissuto per anni nell’abitudine e nella routine: stessi pasti ogni giorno, stesse persone, stessi dialoghi, stessi luoghi e stesse vacanze. Tutto viene sconvolto quando June, decisa a cambiare le cose, parla con Oscar di un viaggio di sci. La serie – in realtà – sembra essere un ibrido tra una comedy e una storia d’amore. Se da un lato abbiamo un lato più profondo e sentimentale, dall’altro ci sono molti momenti comici e divertenti che ci ricordano le grandi commedie come Modern Family o Friends. Insomma: Forever è la serie giusta per voi se state cercando un prodotto leggero ma profondamente romantico!

The OC

Infine, non potevamo non concludere la lista delle migliori serie tv romantiche senza fare un tuffo nel passato e parlare di The OC: una delle serie che ha lasciato un segno nel cuore dei suoi spettatori. Ad oggi siamo abituati ad essere riempiti di teen drama – come Sex Education o Non ho mai.. – ma quando uscì The OC si trattava dei primi prodotti di questo genere, tanto da essere definibile un predecessore di tutti i futuri teen drama. Il prodotto è rivolto ad un pubblico più giovane e adolescente ma – se ha fatto parte della vostra adolescenza – non potrà che farvi piacere fare un rewatch di tutte le stagioni. La trama gira intorno a Ryan Atwood, un giovane che viene abbandonato da una mamma alcolista che non si è mai preso cura di lui. Dopo diverse peripezie, il giovane riesce a trasferirsi a Newport Beach, dove incontrerà una nuova famiglia e nuovi personaggi che si uniranno alla trama. The OC presenta tutte le carte in regola per essere un perfetto teen drama: romanticismo, intrighi amorosi e una bellissima storia d’amicizia.