5 personaggi delle serie Tv che ad oggi sarebbero stati distrutti dal Politically Correct

Il Politically Correct ha fortemente influenzato tutti i media degli ultimi anni, compresi – ovviamente – le serie tv. Tuttavia ci sono Serie Tv che si sono concluse in passato – come The Office o Friends – che ad oggi potrebbero essere totalmente spazzate via dal Politically Correct. Queste serie cult contengono dei personaggi che ci sono rimasti nel cuore e che abbiamo amato fin dal primo momento, ma questo non toglie che – purtroppo – quest’ultimi sono stati scritti con degli stereotipi che, ad oggi, non sono poi così apprezzabili. Ecco quali sono.

Michael Scott – The Office

The Office è una delle serie cult per gli amanti delle sitcom dei primi anni 2000, ambientata in un ufficio in cui ci sono molte personalità diverse – e anche controverse. A spiccare tra tutti i personaggi c’è Michael Scott, il capo dell’azienda: un boss un po’ bambinone che non fa altro che combinare casini e fare uscite fuori luogo. Nonostante The Office sia una serie che si basi totalmente sul politcally scorrect, ad oggi personaggi come lui verrebbero totalmente messi alla gogna. In molte scene quest’ultimo fa battute basate su stereotipi sessisti, razzisti e anche bodyshaming. Basti pensare a tutte le battute fatte da Michael alle donne dell’ufficio, ai suoi continui commenti sul corpo di Phyllis o i pregiudizi nei confronti delle persone di colori. Come se non bastasse, insieme a Michael ci sono altri personaggi fortemente controversi come Dwight e i suoi stereotipi sulle donne o come Todd Packer, un uomo estremamente sessista e migliore amico di Michael.

J.D – Scrubs

Tra i personaggi delle serie tv che, ad oggi, sarebbero stati distrutti dal politically correct non potevamo non inserire J.D, il protagonista di Scrubs. In questo caso parliamo di una serie andata in onda dal 2001 al 2010 che negli ultimi anni è stata spesso nel mirino del Politically Correct, tanto che alcuni episodi sono stati eliminati dalle piattaforme. La serie tv – ambientata in un ospedale – ha come protagonista J.D: un medico alle prime armi che ha come suo migliore amico un chirurgo afroamericano di nome Turk. Visto il rapporto molto stretto tra i due, J.D fa spesso battute molto pesanti e a sfondo razzista che non potrebbe fare con nessuno e che – ad oggi – non sarebbero sicuramente permesse. Uno degli episodi più controversi che i produttori hanno proceduto ad eliminare dalle piattaforme, è quello in cui Turk e J.D decidono di ‘travestirsi’ l’uno nell’altro e J.D decide di dipingere la sua faccia di nero. Inutile dire che l’episodio è stato oggetto di moltissime critiche e successivamente rimosso.

Barney – How I Met Your Mother

Nonostante Barney di How I Met Your Mother sia un personaggio fondamentale nella serie, ad oggi verrebbe completamente spazzato via per il suo comportamento maschilista nei confronti delle donne. Per Barney – infatti – conquistare tutte le donne possibili è un obbiettivo da portare a termine e, non a caso, ha redatto il Playbook: un libro all’interno del quale trovare tutte le tattiche da mettere in atto per conquistare una donna. Tutte queste strategie sono state messe in atto da Barney per portare a letto innumerevoli donne e il suo obbiettivo è quello di farlo il più possibile. Oltre a questo aspetto abbastanza controverso, è difficile anche non notare le innumerevoli battute a sfondo sessista fatte dal suo personaggio. Va comunque riconosciuto che Barney non viene messo in una luce così positiva dalla serie e dai suoi amici, che lo criticano per il suo comportamento, ma – molto probabilmente – nelle serie tv di oggi un personaggio come lui non sarebbe mai esistito.

Joey Tribbiani – Friends

Chi tra gli anni Novanta e Duemila ha visto Friends non può non essersi affezionato al personaggi di Joey Tribbiani. Un personaggio in realtà buono ma che – a causa di alcuni comportamenti controversi – potrebbe risultare un narcisista pieno di sé. Ma non è così. Joey vuole bene ai suoi amici e fa di tutto per loro, anche non rendendosi conto che a volte le sue parole possono ferire. Possiamo però definirlo il bambinone della serie: non vuole crescere mai e non riesce ad avere neanche una relazione stabile per molte stagioni. Certo, questo non sarebbe poi un grande problema se solo non fosse per il suo modo di trattare le donne: Joey è il classico belloccio rubacuori che non fa altro che andare con le donne per poi dimenticarsene il giorno dopo, vedendolo più come un gioco divertente. Probabilmente, questo lato negativo del personaggio lo metterebbe sotto un’altra luce, ad oggi.

Tony Soprano – I Soprano

I Soprano è una serie tv andata in onda tra il 1999 e il 2007 e – come le serie di questi anni – nonostante sia definita una delle migliori di tutti i tempi ha dei personaggi che ad oggi non sarebbero potuti esistere per il politicamente corretto. Tra questi, spicca la figura del protagonista: Tony Soprano. Quest’ultimo, padre di famiglia e boss dei Soprano, incarna lo stereotipo di ”capofamiglia” con idee patriarcali e anche razziste. Ci vengono in mente – per esempio – le innumerevoli battute di cattivo gusto al fidanzato di sua figlia o gli innumerevoli riferimenti all’idea dell’uomo come il capofamiglia al di sopra della donna.

