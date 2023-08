“Oppenheimer” e la scelta artistica di Christopher Nolan

Oppenheimer è sicuramente uno dei titoli più attesi e discussi dell’estate 2023. Partendo dalla regia di Christopher Nolan, fino ad arrivare ad un cast stellare che comprende molti volti noti al grande pubblico come Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Rami Malek.

Oppenheimer è un film drammatico, basato sulla nascita e lo sviluppo della bomba atomica. Il “progetto Manhattan” coinvolse tutte le menti più brillanti dell’epoca e portò infine agli avvenimenti tristemente noti a tutto il mondo. L’uscita del film in Italia è prevista per il 23 agosto 2023 e si prospetta come uno dei più grandi successi di quest’anno. Christopher Nolan si è soffermato su alcune critiche rivolte alla sua opera, ovvero la difficoltà di alcuni nel poter ascoltare dei dialoghi in alcuni momenti del film. Alcuni utenti hanno anche criticato apertamente il sound design ed un volume eccessivo della colonna sonora.

Lo stesso regista ha voluto chiarire la questione, spiegando che si è trattata di una scelta prettamente artistica. In un’intervista rilasciata a Insider ha anche spiegato che si rifiuta di registrare altri dialoghi in post-produzione:

“Mi piace usare la performance che è stata fatta in quel momento piuttosto che registrare successivamente la voce dell’attore. Si tratta di una scelta artistica su cui alcune persone non sono d’accordo, e hanno il diritto di farlo.”

Il regista deve fare i conti anche con la decisione di utilizzare delle telecamere in formato IMAX che risultano essere piuttosto rumorose. Per giustificare questa scelta ha deciso di porre l’attenzione sui pregi di queste riprese: