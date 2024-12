Serena Brancale: il ritorno sul palco di Sanremo 2025 tra musica e apparizioni televisive

Serena Brancale, cantautrice pugliese di 34 anni, si appresta a tornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nel 2025. Un nome che ha iniziato a circolare tra i favoriti per la kermesse canora, Brancale rappresenta una delle personalità più affascinanti tra i trenta Big selezionati da Carlo Conti. Con questa nuova opportunità, l’artista amplia la sua carriera, iniziata nel mondo del jazz, e si afferma sempre più nell’universo musicale italiano.

Serena Brancale a Sanremo 2025: le apparizioni televisive

Serena Brancale è un volto noto nel panorama musicale, in particolare per la sua formazione jazz. Tuttavia, il grande pubblico ha iniziato a conoscerla anche attraverso la televisione, specialmente dopo il successo virale del suo singolo “Baccalà” su piattaforme come TikTok e Spotify. Questo brano ha rapidamente guadagnato consensi e ha consentito alla cantante di scoprire nuove opportunità televisive.

Nel marzo del 2024, l’artista ha fatto il suo esordio nel programma Radio 2 Social Club, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi insieme a Luca Barbarossa e Andrea Perroni. Questo è stato solo il primo passo: durante la stessa primavera, è apparsa a “Sottovoce“, il programma condotto da Gigi Marzullo su Rai 1, mostrando il suo talento a un pubblico molto vasto e variegato.

La sua presenza in televisione non si è limitata a questa occasione. Nel corso del 2024, Brancale è stata ospite anche nella trasmissione “Propaganda Live“, due volte, confermando così il suo crescente interesse per il piccolo schermo. Inoltre, il 24 ottobre ha partecipato al morning show “Binario 2“, condotto da Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini, un programma che ha sostituito il fortunato “Viva Rai 2” di Fiorello.

Non meno importante è stata la sua partecipazione in un contesto live di grande rilevanza. Ad aprile, Serena ha avuto l’onore di esibirsi al Palaflorio di Bari, ospite di Annalisa durante uno dei suoi concerti. L’esibizione, dove hanno cantato “Baccalà” insieme, ha infiammato i social, testimoniando la forte connessione tra i due artisti e il loro impatto sul pubblico.

Serena Brancale: la storia di Sanremo e il ritorno nella kermesse

Per Serena Brancale, il Festival di Sanremo non è una novità. La cantante ha già calcato il palcoscenico della manifestazione dieci anni fa, nel 2015. Quella prima esperienza sul palco dell’Ariston, condotta da Carlo Conti, vide Brancale esibirsi con il brano “Galleggiare“. Sebbene non sia riuscita ad accedere alla finale, la sua partecipazione ha segnato un passo importante nella sua carriera.

Durante quell’edizione, il festival vide trionfare Giovanni Caccamo con il suo brano “Ritornerò da te“, ma anche artisti come Enrico Nigiotti con “Qualcosa da decidere” e Amara con “Credo“. La competizione era agguerrita e, nonostante la performance di Brancale, il suo cammino si è interrotto prima del traguardo finale.

Ora, a distanza di un decennio, l’artista ha l’occasione di riscattarsi. A Sanremo 2025, troverà nel cast anche Willie Peyote, con il quale ha già collaborato nel brano “Tempo“. Questa reunion rappresenta una nuova possibilità per l’artista di far sentire la propria voce e di confermarsi come una delle protagoniste della scena musicale contemporanea. Con una carriera in continua evoluzione e sempre più opportunità, Serena Brancale è pronta a incantare nuovamente il pubblico di Sanremo e oltre.