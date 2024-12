Semifinale esplosiva a Ballando con le Stelle 2024: tra ripescaggi e sorprese inaspettate

La decima puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha regalato al pubblico momenti di grande divertimento e alcune non poche sorprese. Non solo si sono svolte esibizioni mozzafiato e competizioni agguerrite, ma si è anche accesa una polemica interessante, con il discussione sull’allontanamento di Angelo Madonia e tanti colpi di scena che hanno tenuto gli spettatori col fiato sospeso. Con una scaletta fitta di eventi, la serata si è rivelata un mix di emozioni, sfide e sorprese.

La manche del ripescaggio: tensione e drammaticità

La semifinale ha preso avvio con la manche del ripescaggio, un momento attesissimo in cui le coppie eliminate hanno avuto l’opportunità di riemergere nella competizione. In questo contesto, le esibizioni di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, insieme a Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, si sono rivelate decisive. Entrambe le coppie hanno mostrato un’impressionante determinazione e abilità, cercando di riconquistare il favore del pubblico e della giuria.

Tuttavia, la manche è stata anche teatro di momenti di tensione che hanno coinvolto Sonia Bruganelli, compagna dell’estromesso Angelo Madonia. L’intervento di Alberto Matano e Selvaggia Lucarelli ha innescato una discussione accesa, in cui sono emerse critiche nei confronti delle dichiarazioni rilasciate da Bruganelli durante una recente intervista. La tensione si è ulteriormente intensificata quando Madonia, attraverso i social, ha invitato il pubblico a votare per Bruganelli, sollevando interrogativi sul sostegno verso la sua partner Federica Pellegrini.

La presenza di Federica Pellegrini sul palco ha aggiunto un elemento di grande interesse, con la nuotatrice che ha dovuto affrontare la situazione di dover cambiarsi ballerini più volte durante la competizione a causa di infortuni. L’inevitabile sostituzione di Madonia ha portato la giovane atleta a ballare con Samuel Peron, il quale, incapace di continuare, ha lasciato la scena a Pasquale La Rocca, ben meno fortunato della sua partner.

Il mistero di Guillermo Mariotto

Durante la serata si è manifestato un mistero che ha lasciato gli spettatori all’oscuro: la scomparsa del giudice Guillermo Mariotto. Milly Carlucci, al momento della prima votazione, ha fatto notare l’assenza del noto stilista, lasciando intendere che qualcosa non andasse. “Mariotto non c’è, si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo,” ha dichiarato la conduttrice, sollevando preoccupazioni.

La situazione ha guadagnato ulteriore attenzione quando sono emersi video sui social che mostrano Mariotto nel backstage accanto ad Amanda Lear. La ballerina per una notte ha scherzato con lui, affermando: “Il programma non è finito eh!”, ma il suo tono di voce ha lasciato emergere un certo nervosismo. La risposta di Mariotto, piena di ironia e leggerezza, ha sollevato domande sul suo reale stato d’animo e sull’impatto che questo avrebbe avuto sulla serata.

Classifica e risultati del ballottaggio

La serata si è chiusa con un finale succulento e pieno di colpi di scena, con la classifica finale a determinare le sorti dei concorrenti. La giuria tecnica ha emesso il suo verdetto, alle cui spalle si sono celate tensioni e aspettative. Federica Nargi e Luca Favilla hanno dominato la classifica con 39 punti, seguiti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice con 38 punti. Federica Pellegrini, nonostante i cambi di partner e le avversità, ha ottenuto 37 punti.

Alberto Matano ha assegnato il suo tesoretto a Federica e Pasquale, portandoli al primo posto, mentre Rossella Erra ha premiato Tommaso Marini e Sofia Berto, che sono balzati al secondo posto. Dopo il conteggio del televoto, Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno vinto la puntata, accumulando 30 punti di bonus per affrontare la seconda semifinale.

Il ballottaggio è stato il culmine spettacolare della serata, con Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni a giocarsi l’ultimo posto utile. A sorpresa, il comico partenopeo ha ottenuto il rientro in gara, mentre altri colpi di scena ha arricchito la serata rendendola memorabile.