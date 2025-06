Scott Speedman torna in TV: doppio ruolo tra Grey’s Anatomy e il nuovo pilot RJ Decker

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Scott Speedman, noto per le sue interpretazioni in diverse produzioni televisive e cinematografiche, è pronto a tornare sul piccolo schermo con un doppio impegno. L’attore riprenderà il suo ruolo del dottor Nick Marsh nella ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy e sarà anche protagonista del nuovo pilot RJ Decker, sviluppato dalla ABC. La serie, ispirata al romanzo Double Whammy di Carl Hiaasen, promette di portare gli spettatori in un’avventura ricca di colpi di scena e personaggi intriganti.

Il nuovo progetto RJ Decker

RJ Decker rappresenta una nuova sfida per Scott Speedman, che interpreterà un ex fotografo di cronaca divenuto investigatore privato. Ambientata in una Florida vivace e contraddittoria, la serie esplorerà le avventure di Decker mentre si confronta con casi bizzarri e pericolosi. La regia del pilot è affidata a Paul McGuigan, mentre Rob Doherty, noto per il suo lavoro in Elementary, ha scritto la sceneggiatura e figura tra i produttori esecutivi. Al suo fianco, collaborano nomi di spicco come Carl Beverly, Sarah Timberman e lo stesso Hiaasen.

Il personaggio di RJ Decker è descritto come carismatico e impulsivo, con un passato difficile che lo perseguita. La trama si arricchisce di elementi di suspense e umorismo, con Decker che dovrà affrontare non solo i suoi nemici, ma anche le sue debolezze interiori. La serie si preannuncia come un mix di avventura e introspezione, con Speedman che avrà l’opportunità di mostrare la sua versatilità come attore.

Il ritorno in Grey’s Anatomy

Scott Speedman non è nuovo al mondo di Grey’s Anatomy. Dopo aver interpretato il dottor Nick Marsh nella diciottesima stagione, l’attore ha fatto una breve apparizione nel finale della ventunesima stagione, riaccendendo l’interesse dei fan per la sua storia con Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. La showrunner Meg Marinis ha espresso il desiderio di continuare a esplorare la relazione tra i due personaggi, affermando: “Non ci sono ancora accordi ufficiali, ma amiamo Scott. Nick e Meredith sono ancora insieme”.

La presenza di Speedman nella serie ha suscitato entusiasmo tra i fan, che sperano di vedere ulteriori sviluppi nella trama. La sua capacità di portare profondità e complessità al personaggio di Nick Marsh ha contribuito a rendere la sua presenza significativa, e il pubblico attende con ansia il suo ritorno.

La carriera di Scott Speedman

Oltre ai suoi ruoli in Grey’s Anatomy e RJ Decker, Scott Speedman ha costruito una carriera variegata, con apparizioni in serie di successo come Felicity, Animal Kingdom e You. Ha anche recitato nel franchise di Underworld, dove ha guadagnato notorietà nel panorama cinematografico. Più recentemente, ha preso parte alla serie horror Teacup per Peacock, dimostrando la sua capacità di adattarsi a generi diversi.

Con il suo ritorno in Grey’s Anatomy e il nuovo progetto RJ Decker, Scott Speedman si prepara a conquistare nuovamente il pubblico, portando sullo schermo personaggi complessi e affascinanti. I fan possono aspettarsi un mix di dramma, azione e momenti toccanti, mentre l’attore continua a esplorare nuove sfide nella sua carriera.

