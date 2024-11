Scoprendo Trieste: le location iconiche della serie “Libera”

La serie “Libera”, in onda su Rai 1, ha portato alla ribalta non solo una narrazione avvincente, ma anche le splendide location che fanno da sfondo alla trama. Attraverso le parole del regista Gianluca Mazzella, è evidente che Trieste non è semplicemente un contesto, ma un vero e proprio personaggio che interagisce con la storia. Esploriamo le meraviglie architettoniche e i luoghi di rilevanza che caratterizzano questa nuova produzione televisiva.

Piazza dell’Unità d’Italia: il cuore pulsante di Trieste

Situata affacciata sul Golfo di Trieste, la Piazza dell’Unità d’Italia riveste un ruolo centrale nella serie “Libera”. Questa piazza, considerata una delle più grandi d’Europa con vista sul mare, rappresenta un connubio perfetto di storia e modernità. Incorniciata da splendidi edifici storici, la pavimentazione di pietra ricorda l’epoca passata, donando all’ambiente un’aura di eleganza senza tempo.

La piazza non è solo un luogo di passaggio, ma diventa un palcoscenico dove si intrecciano le vite dei personaggi, rispecchiando le varie sfumature della loro esistenza. Le scene girate qui contribuiscono a conferire un senso di identità locale, interagendo con i temi affrontati nella serie e conferendo maggiore spessore narrativo. La maestosità della piazza e la sua vivace atmosfera quotidiana diventano quindi elementi narrativi che arricchiscono la trama, rendendo Trieste una vera e propria co-protagonista.

Palazzo Carciotti: un simbolo di storia e potere

Un altro importante set della serie è Palazzo Carciotti, che ha assunto il ruolo di Questura di Trieste. Edificato tra il 1798 e il 1805 su progetto dell’architetto Matteo Pertsch, questo palazzo storico si distingue per la sua straordinaria architettura neoclassica e il suo legame con il passato commerciale della città.

La sua imponente facciata e l’interno affrescato aggiungono un tocco di grandiosità visiva, rendendolo un’ambientazione ideale per le scene che richiedono una dimensione formale e autoritaria. Ogni dettaglio dell’architettura viene catturato per conferire un senso di peso e significato alle trame di giustizia e conflitto che caratterizzano la narrazione della serie. Il Palazzo Carciotti non è solo uno sfondo, ma diventa un simbolo di autorità e controllo, contribuendo a delineare il contesto sociale e politico in cui si muovono i protagonisti.

Palazzo di Giustizia: l’epicentro delle tensioni legali

Situato nei pressi del Foro Ulpiano, il Palazzo di Giustizia assolve un’importante funzione narrativa in “Libera”. Progettato dall’architetto Enrico Nordio e completato tra il 1912 e il 1926, questo edificio rappresenta il rigore e la formalità del sistema giudiziario. Con ben 324 stanze distribuite su quattro piani, il Palazzo di Giustizia esprime la grandiosità della Trieste austro-ungarica e diventa il palcoscenico di intense scene giudiziarie e confronti tra i personaggi.

La scelta di questo luogo non è casuale, poiché le sue caratteristiche architettoniche riflettono l’importanza e la solennità della giustizia, elementi centrali nella narrazione della serie. Le scene girate qui rivelano dinamiche complesse tra giustizia e ingiustizia, esprimendo le tensioni emotive che pervadono i vari personaggi coinvolti in dispute legali. Questi dettagli contribuiscono a creare un’atmosfera di suspense e anticipazione, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Il porto di Trieste e oltre: una finestra sull’Europa

Un’altra location di rilievo è il porto di Trieste, uno dei più importanti d’Europa per movimentazione di merci e traffico navale. La sua dinamicità e il continuo via vai di navi incarnano un contrasto vivace tra tradizione e modernità, che si riflette nella narrazione della serie. Le riprese effettuate nel porto mostrano una Trieste attiva e pulsante, capace di connettersi al resto d’Europa.

Le Rive e lo Yacht Club Adriaco sono ulteriori set, ideali per catturare l’essenza della cultura marinara triestina. Questi luoghi storici, con i loro panorami mozzafiato, permettono alla serie di esplorare il legame della città con il mare e la sua tradizione marinara, creando un’atmosfera evocativa che arricchisce la comprensione della vita triestina.

Riconoscimenti e location esterne

Le riprese di “Libera” non si sono limitate ai confini di Trieste, ma si sono estese a diverse località per ampliare il respiro narrativo della serie. Muggia, con il suo lungomare pittoresco, Monfalcone e Duino Aurisina, noti per i loro castelli e paesaggi marittimi, hanno contribuito a dare profondità e varietà alle ambientazioni.

In particolare, la scelta di alcune scene a Lubiana, capitale della Slovenia, ha aggiunto ulteriori dimensioni alla serie. La miscela di architettura barocca e modernista della città permette di riflettere un’atmosfera internazionale, che si integra perfettamente con la narrativa di “Libera”. Queste location esterne offrono un contrasto e una diversità visiva che arricchisce la trama e amplia il panorama della serie, dimostrando l’intento della produzione di esplorare storie che superano i confini nazionali.

Dettagli sulla programmazione

La serie “Libera” è programmata per andare in onda su Rai 1 a partire da martedì 19 novembre 2024, alle 21.30. Gli spettatori avranno la possibilità di visualizzare gli episodi anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, offrendo così un’ampia accessibilità al pubblico. Con la sua trama avvincente e una cornice locale ricca di storia e cultura, “Libera” promette di attrarre un vasto pubblico e di consolidare il suo legame con la città di Trieste.