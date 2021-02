Sarah Paulson ritornerà nel prossimo American Horror Story, dopo aver recitato in tutte le stagioni della serie

Sarah Paulson ha rivelato (pochi) dettagli sul nuovo personaggio che interpreterà

Dopo il grandissimo (e meritato) successo di “Ratched” – serie prequel di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, in cui interpretava la sadica infermiera Ratched che gli è valsa una nomination al Golden Globe 2021 – Sarah Paulson tornerà nella nuova stagione, la decima, di American Horror Story. Il massimo riserbo è stato tenuto dal creatore della serie, Ryan Murphy, a proposito della trama, ma la Paulson ha rivelato alcuni dettagli sul personaggio che interpreterà. Oltre a Sarah Paulson in American Horror Story 10 – che dovrebbe uscire nell’autunno del 2021 – entrerà nel cast Macaulay Culkin e ritorneranno Evan Peters e Lily Rabe.

In un’intervista rilasciata a “Entertainment Weekly” Sarah Paulson ha dichiarato: “il personaggio che interpreto quest’anno in American Horror Story ha alcuni problemi, mettiamola così. Ho un colore di capelli che non ho mai avuto nella vita reale né sullo schermo. Questo è quello che posso dirti. E ho un ottimo nome. Ho un bel nome, che non posso dirti .” Pochi indizi che, purtroppo, non ci rivelano granché sul tema che verrà ‘sviscerato’ (il termine non è scelto a caso) nella nuova stagione.

Un piccolo indizio sulla nuova stagione di American Horror Story ci è stato dato da Ryan Murphy pochi mesi fa

A novembre, Murphy aveva pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale una foto della nuova stagione. Nell’immagine si vede una bocca aperta, con inquietanti denti aguzzi limati da un trapano da dentista. Sulla lingua, tatuato, il logo della nuova stagione. In molti, dopo che l’immagine è stata diffusa, hanno pensato che i nuovi episodi avranno come tema centrale le sirene. Queste creature mitiche, uscite dal mare, provocheranno caos sulla terraferma. Che sia proprio una sirena con uno strano colore di capelli il personaggio che interpreterà Sarah Paulson?

View this post on Instagram A post shared by Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Marco Gobbetto

04/02/2021