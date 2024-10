Sarah Paulson esprime il desiderio di recitare ne La rivincita delle bionde, cambiando genere

La celebre attrice Sarah Paulson ha recentemente manifestato l’intenzione di divergere dal suo noto repertorio, desiderando cimentarsi in un genere diverso: la commedia. Durante un’intervista virale con BuzzFeed, Paulson ha rivelato di voler interpretare il ruolo iconico della professoressa Stromwell in La rivincita delle bionde, un personaggio già portato sul grande schermo da Holland Taylor, sua compagna dal 2015. Questo annuncio ha sollevato l’attenzione sui futuri progetti cinematografici di Paulson e sull’evoluzione della sua carriera.

Il desiderio di recitare in una commedia

Sarah Paulson, nota per le sue intense interpretazioni nei thriller e negli horror, ha dichiarato di voler esplorare il mondo della commedia. Nell’intervista, ha sottolineato che desidera ricevere opportunità per recitare in film comici, affermando: “Voglio che qualcuno mi metta in una fottuta commedia. Nessuno mi mette in una commedia”. Questa affermazione esprime il suo desiderio di sfuggire ai ruoli che solitamente le vengono proposti, in cui la sua figura è spesso associata a personaggi dall’animo tormentato o terrorizzante.

L’attrice ha saputo conquistare il pubblico con prestazioni in serie come American Horror Story, dove ha dimostrato le sue capacità recitative. Tuttavia, ora cerca di far emergere un lato diverso di sé, quello di una persona “gentile, simpatica, affascinante e divertente”. Non è solo un cambiamento di genere, ma anche un’espansione della sua identità professionale, che mira a dimostrare la versatilità la sua versatilità come attrice.

Paulson ha condiviso altre idee interessanti riguardo alle sue potenziali collaborazioni, citando la famosa attrice Cate Blanchett come una collega con la quale le piacerebbe lavorare. “Mi piacerebbe fare un film di coppia con lei, una commedia on the road”, ha rivelato. Questo non solo dimostra la sua apertura nei confronti della commedia, ma è anche un chiaro segnale della sua ammirazione per talenti con i quali desidererebbe incrociare il proprio cammino professionale.

Aggiornamenti sul franchise di La rivincita delle bionde

L’ipotesi di un nuovo capitolo nella saga di La rivincita delle bionde sembra finora promettente. Attualmente, è in lavorazione un terzo film, con la scrittura affidata a Mindy Kaling e Dan Goor, entrambi noti nel panorama delle commedie televisive e cinematografiche. L’interpretazione di Reese Witherspoon nel ruolo di Elle Woods è attesa con crescente entusiasmo dai fan, poiché la Witherspoon non solo tornerà a vestire i panni della famosa protagonista, ma è anche coinvolta come produttrice per un prequel intitolato Elle. Questo progetto avrà luogo sugli eventi che hanno preceduto il primo film e sarà disponibile su Prime Video.

In parallelo, è stato annunciato anche un progetto di serie spinoff, sempre per Prime Video, che potrebbe rivelarsi intrigante per i fan della saga. Le voci suggeriscono che la Witherspoon riprenderà il suo ruolo di Elle Woods, per esplorare nuove avventure legate al personaggio in un contesto contemporaneo. È evidente che la saga de La rivincita delle bionde è destinata a rivivere un nuovo entusiasmo, mantenendo accesa l’attenzione del pubblico verso questa iconica storia.

Sarah Paulson, con il suo chiaro desiderio di un cambio di rotta verso la commedia e l’imminente espansione del franchise di La rivincita delle bionde, sembra essere sulla soglia di un capitolo promettente della sua carriera. Ritenendo la commedia uno spazio da esplorare, non resta che attendere gli sviluppi futuri per vedere se la sua ambizione si realizzerà.