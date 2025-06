Saoirse Ronan protagonista nel nuovo video musicale di Mike Mills per Psycho Killer dei Talking Heads

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista Mike Mills ha scelto l’attrice Saoirse Ronan come protagonista del suo ultimo video musicale, ispirato al brano Psycho Killer della band Talking Heads. Questa collaborazione segna un incontro tra il mondo del cinema e quello della musica, portando sullo schermo una performance che promette di catturare l’attenzione del pubblico. La scelta di Ronan, già acclamata per le sue interpretazioni, si rivela una mossa audace e intrigante.

La performance di Saoirse Ronan

Nel video, Saoirse Ronan interpreta un personaggio che attraversa 13 giorni distinti, ognuno caratterizzato da emozioni diverse, che spaziano dall’indifferenza alla rabbia, fino a giungere a uno stato di serenità. Mike Mills, regista nominato agli Oscar, ha descritto l’interpretazione della Ronan come “una performance atletica emozionante”. La versatilità dell’attrice si manifesta nel modo in cui riesce a passare da momenti di intensa espressione a momenti di profonda introspezione, rendendo ogni scena unica e coinvolgente.

Mills ha elogiato la capacità di Ronan di mantenere un’energia costante durante le riprese, paragonandola a Buster Keaton per la sua abilità nel combinare espressioni emotive con una presenza scenica magnetica. La regia di Mills si concentra sull’esplorazione delle sfumature emotive del personaggio, creando un’esperienza visiva che invita gli spettatori a riflettere sulle complessità della vita quotidiana.

Dettagli sulla realizzazione del video

La produzione del video ha richiesto solo due giorni di riprese e un budget limitato, ma il risultato è un’opera che riesce a trasmettere una grande intensità emotiva. Mills ha rivelato che ogni giorno rappresenta una situazione emotiva differente, con l’attrice che si è trovata a dover cambiare abiti e stati d’animo in continuazione. “Metà del tempo l’ho passata dicendo: ‘Ok, cambiati i vestiti, torna, sii incredibilmente arrabbiata e lancia la sedia. Okay, cambiati gli abiti, torna, piangi'”, ha spiegato il regista.

Questa struttura ha permesso a Ronan di esplorare una vasta gamma di emozioni, rendendo ogni scena un’opportunità per esprimere la sua creatività. Mills ha sottolineato che, sebbene ci fossero delle linee guida, il processo di creazione è stato caratterizzato da un elemento di spontaneità e improvvisazione. “È stato pazzesco, così divertente e così inventivo”, ha affermato il regista, evidenziando come la Ronan abbia saputo portare autenticità e profondità al suo personaggio.

La reazione dei Talking Heads

In concomitanza con il lancio del video, i Talking Heads hanno espresso il loro entusiasmo per il progetto, affermando che “questo video migliora la canzone”. La band ha apprezzato l’approccio non convenzionale di Mills, sottolineando che il video non è “letterale, spaventoso, sanguinoso, fisicamente violento o ovvio”. Questa dichiarazione riflette l’intento del regista di creare un’opera che si distacchi dalle rappresentazioni tradizionali, offrendo invece un’interpretazione artistica che stimola la riflessione e l’immaginazione.

Il video di Psycho Killer, quindi, non è solo un semplice accompagnamento musicale, ma un’esperienza visiva che invita gli spettatori a immergersi in un viaggio emotivo, esplorando le complessità della vita umana attraverso la lente della creatività e dell’arte.

