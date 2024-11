Sanremo Giovani 2024: stasera su Rai 2 il terzo appuntamento con i talenti emergenti

Stasera, sabato 26 novembre, alle 22.45 su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio 2, si svolgerà il terzo appuntamento con Sanremo Giovani 2024, la competizione canora che offre a giovani artisti la possibilità di emergere nel panorama musicale italiano. La conduzione è affidata a Alessandro Cattelan, che guiderà il pubblico attraverso un evento che rappresenta una vetrina fondamentale per i nuovi talenti della musica. In palio ci sono quattro posti per la finalissima delle Nuove Proposte, prevista per febbraio 2025 durante il Festival di Sanremo. Già in semifinale sono stati selezionati i talenti Mew, Tancredi, Mazzariello, Grelmos, Selmi e Settembre, mentre per la puntata di oggi sei nuovi artisti si sfideranno per conquistare un posto nella fase successiva della competizione.

Meccanismo del talent

Il format di Sanremo Giovani prevede eliminazioni settimanali che rendono la competizione avvincente e carica di tensione. In ogni puntata, tre concorrenti verranno esclusi, portando il totale a dodici artisti che accederanno alla semifinale fissata per il 10 dicembre. Successivamente, il gran finale avrà luogo il 18 dicembre con la conduzione di Carlo Conti su Rai 1. I quattro artisti selezionati da questa fase, uniti a due provenienti da Area Sanremo, rappresenteranno le Nuove Proposte al Festival di Sanremo in programma il 15 febbraio 2025. Questo meccanismo consente al pubblico di partecipare attivamente alla scelta dei talenti e crea un’atmosfera di aspettativa attorno alla rivelazione dei futuri artisti della musica italiana.

I sei artisti in gara per la puntata di oggi

Ariana Rozzo

Ariana Rozzo, giovane talento di Caserta classe 2002, è una delle protagoniste di questa puntata. Fin da piccola ha dimostrato una forte passione per la musica, partecipando a numerosi concorsi nazionali e internazionali. Il suo primo inedito, “La teoria del caos”, l’ha fatta entrare nella finale della sezione “Nuove Proposte” del Premio Lunezia nel 2021. A inizio 2024, ha pubblicato diversi singoli e attualmente presenta il brano “J’adore” a Sanremo Giovani 2024. Questo pezzo pop ode alla crescita in un contesto urbano, offrendo una visione diretta e provocatoria della sua vita a Napoli.

Alex Wyse

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un cantautore la cui musica ha già ottenuto oltre 70 milioni di stream. Dopo aver partecipato alla trasmissione “Amici” nel 2022 con il brano “Sogni al cielo”, ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI con il suo inedito “Non siamo soli”. Il giovane artista si presenta a Sanremo Giovani con “Rockstar”, una ballad che affronta temi legati alla libertà e alla ricerca di identità. Attraverso la sua musica, Alex esplora la fragilità dei sogni e la necessità di liberarsi da vincoli emotivi.

Giin

Giin, al secolo Ginevra De Tommasi, porta la sua voce unica direttamente da Roma, dove ha assorbito le influenze della musica rock degli anni ’70 e del dream pop contemporaneo. La sua proposta a Sanremo Giovani 2024 è “Tornare al mare”, un brano che esamina il conflitto tra il desiderio di restare giovani e la realtà della crescita. I testi delle sue canzoni sono introspective, attingendo alle esperienze di una generazione che naviga in un mondo pieno di incertezze.

Cosmonauti Borghesi

La band romana Cosmonauti Borghesi, composta da Leonardo Rese, Alessandro Mastropietro e Marco Cestrone, presenta a Sanremo Giovani 2024 il brano “Aurora Tropicale”. Questo pezzo è un mix di generi che spazia dal pop al funk e al rock, catturando l’essenza della generazione contemporanea. Attraverso la loro musica, la band racconta le contraddizioni e le bellezze dell’autenticità, affrontando pressioni sociali e aspettative generali.

Bosnia

Filippo Bosnia, noto semplicemente come Bosnia, è un rapper e produttore di origine napoletana, classe 1998. La passione per la musica lo accompagna sin dall’infanzia, portandolo a scrivere i suoi primi versi da bambino. La sua proposta, “Vengo dal Sud”, è in dialetto napoletano e riflette il suo approccio crudo e diretto verso l’hip-hop, che mescola elementi di musica elettronica per creare un sound distintivo.

Nicol

Nicol, pseudonimo di Nicol Castagna, è una cantautrice di Vicenza nata nel 1999 e il suo viaggio nella musica è iniziato con una chitarra ricevuta da piccola. Con diverse esperienze nel suo percorso, tra cui la partecipazione alla scuola di “Amici” e un EP pubblicato nel 2019, presenta a Sanremo Giovani 2024 la ballad “Come mare”. Questo brano rappresenta la vulnerabilità e la forza di fronte alle complessità della vita, unendo influenze pop e indie.

L’attesa cresce per questa nuova puntata di Sanremo Giovani, dove tutti gli artisti in gara si contenderanno l’attenzione del pubblico e una chance nel prestigioso Festival di Sanremo.