Sanremo 2026: il Festival slitta a fine febbraio per le Olimpiadi invernali

Il Festival di Sanremo 2026 subirà un rinvio rispetto alle tradizionali date di inizio febbraio, a causa delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno a Milano e Cortina. La manifestazione canora si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 e sarà ancora una volta guidata da Carlo Conti, che ricoprirà il ruolo di direttore artistico e conduttore per il secondo anno consecutivo. Questa decisione è stata presa per evitare sovrapposizioni con le trasmissioni olimpiche, garantendo così una maggiore visibilità e un pubblico più ampio per entrambi gli eventi.

Un febbraio ricco di eventi per la Rai

Il mese di febbraio 2026 si preannuncia particolarmente intenso per la Rai, che si troverà a gestire due eventi di grande richiamo: il Festival di Sanremo e le Olimpiadi invernali. La kermesse musicale, uno dei fiori all’occhiello della televisione italiana, non può permettersi di competere con le Olimpiadi, che attireranno un vasto pubblico. La Rai, infatti, ha già affrontato situazioni simili in passato, come nel 2025, quando il Festival fu posticipato per evitare conflitti con le gare di Coppa Italia trasmesse da Mediaset.

La scelta di spostare il Festival a fine febbraio è stata quindi dettata dalla necessità di ottimizzare l’audience e garantire il successo di entrambe le manifestazioni. La programmazione della Rai punta a massimizzare l’interesse del pubblico, evitando di disperdere gli spettatori tra eventi concorrenti. La decisione di far partire il Festival a due giorni dalla conclusione delle Olimpiadi sembra essere la soluzione più equilibrata per garantire una buona affluenza di pubblico.

La situazione legale tra Rai e Comune di Sanremo

Nel frattempo, la questione legata all’affidamento del Festival di Sanremo continua a essere oggetto di discussione legale. Recentemente, la sentenza del Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati dalla Rai e dal Comune di Sanremo contro la decisione del Tar della Liguria, che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto della manifestazione alla Rai per il biennio 2024/2025.

Questa situazione ha complicato le trattative per l’organizzazione del Festival dal 2026 al 2028. Nonostante la Rai sia l’unico ente a essersi fatto avanti con una manifestazione d’interesse, il dialogo con il Comune di Sanremo rimane aperto. Le autorità locali e la Rai stanno cercando di trovare un accordo che possa garantire la continuità della manifestazione, un evento che rappresenta un’importante vetrina per la città e per la musica italiana.

Aspettative per il Festival di Sanremo 2026

Con l’avvicinarsi delle nuove date, cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti, che ha già dimostrato di saper gestire con successo la kermesse, si prepara a portare sul palco dell’Ariston una nuova edizione ricca di sorprese e talenti. La scelta di posticipare il Festival a fine febbraio potrebbe anche offrire nuove opportunità per gli artisti, che avranno più tempo per prepararsi e presentare le loro canzoni.

Il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio fenomeno culturale che coinvolge milioni di telespettatori. La Rai punta a mantenere alta l’attenzione sul Festival, nonostante le sfide legate alla programmazione e alla concorrenza delle Olimpiadi. Con un occhio attento alle dinamiche del mercato e alle aspettative del pubblico, il Festival di Sanremo 2026 si prepara a regalare emozioni e spettacolo, confermando il suo ruolo centrale nel panorama musicale italiano.

