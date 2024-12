Sanremo 2025: svelati i nomi dei 30 Big che parteciperanno al Festival della Canzone Italiana

A meno di tre mesi dall’inizio del prestigioso Festival di Sanremo, l’attesa per scoprire i partecipanti è finalmente finita. Durante una diretta del TG1 delle 13.30, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la lista dei 30 Big che si sfideranno per la vittoria nell’edizione del 2025. Questo evento musicale rappresenta una pietra miliare non solo per gli artisti che vi partecipano, ma anche per gli appassionati di musica e per la cultura musicale italiana in generale. La 75ª edizione del Festival si svolgerà da martedì 5 a sabato 12 febbraio, e vedrà il ritorno di Conti al timone dopo le sue tre precedenti edizioni dal 2015 al 2017.

La selezione dei Big in gara

Durante l’annuncio, Carlo Conti ha rivelato come sia stato complesso arrivare alla scelta dei 30 Big in gara. “Devo ringraziare i cantanti, le case discografiche, i produttori e gli autori che mi hanno messo davvero in difficoltà,” ha dichiarato il conduttore. Questo percorso di selezione ha portato a un cast musicale particolarmente variegato e rappresentativo della musica italiana contemporanea. Conti ha sottolineato l’importanza delle canzoni e ha evidenziato che il bouquet musicale di Sanremo 2025 sarà composto da diversi stili e tendenze, rispecchiando la vivacità del panorama musicale attuale.

L’organo che gestisce il Festival ha cercato di cogliere le diverse sfumature della musica italiana, puntando su canzoni che rispecchiano emozioni intime e momenti di allegria. La selezione non è stata semplice, e Carlo Conti ha messo in evidenza come molti giovani artisti stiano riconquistando terreno nel cuore del pubblico, sempre più attratto dalla musica italiana rispetto a quella straniera. Questo ritorno di interesse è qualcosa che ha sorpreso molti esperti del settore e ha portato a una competizione agguerrita per assicurarsi uno spazio sul palcoscenico del Teatro Ariston.

La varietà delle canzoni in competizione

Carlo Conti ha chiarito che le canzoni presentate a Sanremo 2025 non seguiranno un tema unico, ma offriranno una miscela di esperienze musicali. “Ci sarà un po’ di tutto,” ha affermato, evidenziando come il Festival intenda rappresentare le molteplici sfaccettature del mondo e della cultura italiana. Questo approccio riflette una volontà di apertura verso le nuove tendenze, e rappresenta un’opportunità per i nuovi talenti di farsi conoscere.

In questa edizione, come nelle precedenti, non mancheranno ospiti di spicco che calcheranno il palco del Teatro Ariston, aggiungendo ulteriore colore e sorpresa alla manifestazione. Carlo Conti ha anche comunicato che, nonostante questi 30 Big, ci sono almeno altri 10 artisti che avrebbero meritato di essere inclusi. Ha rassicurato il pubblico, promettendo che molti di loro potrebbero avere un’opportunità di brillare nell’edizione 2026.

La lista completa dei Big in gara

Il pubblico ha accolto con entusiasmo l’annuncio dei nomi dei partecipanti. Di seguito, l’elenco completo dei 30 Big che parteciperanno a Sanremo 2025:

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose Villain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan Thiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Con una rosa di artisti così variegata, il Festival di Sanremo si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana. La countdown per il mese di febbraio è iniziata e le aspettative sono straordinarie.