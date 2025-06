Sangiovanni torna con “Veramente”: il nuovo singolo che promette di diventare un successo estivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dopo un periodo di silenzio e riflessione, Sangiovanni è pronto a tornare sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Veramente“, in uscita il 13 giugno 2025. Questo brano, presentato in anteprima al Mi Ami Festival, si propone di diventare la colonna sonora delle calde giornate estive. Con una scrittura che riesce a toccare le corde più profonde, Sangiovanni ci offre un pezzo che riflette il suo desiderio di rinascita e di espressione autentica.

L’essenza di “Veramente”

Il titolo “Veramente” può sembrare semplice, ma racchiude un significato profondo. Questo avverbio diventa nel brano un grido di sincerità e una promessa di autenticità. Sangiovanni riesce a trasmettere emozioni senza filtri, lasciando che le parole fluiscano liberamente, mentre la produzione musicale le avvolge come una seconda pelle. Il testo si presenta come una confessione intima, esplorando temi di amori perduti e assenze che lasciano un segno indelebile.

Frasi come “Lo sai che so nuotare nei tuoi occhi blu, blu” evocano immagini vivide e ipnotiche, trasportando l’ascoltatore in un mare di ricordi e sentimenti. La canzone riesce a mantenere un equilibrio perfetto: è ballabile e malinconica al tempo stesso, leggera ma carica di intensità. Questo mix di emozioni rende “Veramente” un brano che si fa ascoltare e che conquista gradualmente, senza mai stancare.

La maturità artistica di Sangiovanni

La voce di Sangiovanni in “Veramente” appare più matura e piena, accompagnata da cori energici che amplificano l’emozione senza sovrastarla. Dopo un periodo di pausa, il giovane artista sembra aver trovato una nuova frequenza per esprimere se stesso, una modalità che riesce a comunicare senza bisogno di urlare. Questo cambiamento è evidente e rappresenta un passo importante nel suo percorso musicale.

Il brano si distingue per la sua capacità di fondere sonorità tropicali con ritmi urban, creando un’atmosfera che invita a ballare e a riflettere. La produzione musicale, curata da un team affiatato, riesce a catturare l’essenza di un’estate che si preannuncia calda e vibrante.

La genesi del brano e il team creativo

“Veramente” è il risultato di una collaborazione tra Sangiovanni e un gruppo di autori e produttori esperti, tra cui Alessandro La Cava, Marco Spaggiari e Rocco Giovannoni. Insieme, hanno lavorato per dare vita a un pezzo che non solo racconta una storia personale, ma che si inserisce perfettamente nel panorama musicale attuale.

Il brano è stato concepito tra le isole Canarie, in particolare a Tenerife, dove Sangiovanni ha potuto riflettere e raccogliere le sue emozioni. Le sonorità del brano flirtano con ritmi tribali e percussioni che richiamano l’estate, creando un mix coinvolgente che invita a lasciarsi andare. La canzone si apre con chitarre delicate, che poi si trasformano in un beat energico, culminando in un ritornello che si presta a essere cantato a squarciagola.

Un nuovo capitolo nella carriera di Sangiovanni

La storia di Sangiovanni è quella di un giovane artista che ha imparato a prendersi il tempo necessario per crescere e riflettere. Dopo la sua partecipazione a Sanremo 2024 e il burnout che ne è seguito, ha scelto di prendersi una pausa per ricaricare le batterie. Questo silenzio, lungi dall’essere un segno di debolezza, si è trasformato in un’opportunità per esplorare nuove sonorità e rinnovare il suo approccio alla musica.

Con “Veramente“, Sangiovanni segna un nuovo inizio, un passo verso una carriera che promette di essere ricca di emozioni e autenticità. La sua capacità di raccontare storie attraverso la musica continua a evolversi, e questo nuovo singolo rappresenta un tassello importante nel suo percorso artistico. Con l’uscita di “Veramente“, il giovane cantante si prepara a riconquistare il pubblico, portando con sé un messaggio di sincerità e passione.

