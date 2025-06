San Marino celebra 15 anni all’Eurovision con “The Purple Night” condotto da Senhit

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 15 giugno 2025, San Marino festeggerà un traguardo significativo: i 15 anni di partecipazione all’Eurovision Song Contest. L’evento, intitolato “The Purple Night“, sarà condotto da Senhit, una delle artiste più rappresentative del piccolo Stato. La serata promette di essere un mix di musica e spettacolo, con la partecipazione di diversi artisti che hanno segnato la storia di San Marino all’Eurovision.

La conduzione di Senhit e il suo legame con l’Eurovision

Senhit, artista poliedrica e nota per la sua carriera musicale, ha un legame speciale con l’Eurovision. Ha rappresentato San Marino in diverse edizioni, nel 2011 e nel 2021, e ha partecipato anche all’Eurovision Home Concerts nel 2020. Quest’anno, ha ricoperto il ruolo di inviata speciale per il Paese, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell’evento. Durante “The Purple Night“, Senhit non solo condurrà la serata, ma avrà anche l’opportunità di intervistare i protagonisti dell’Eurovision nel suo format “Under the Umbrella“. La sua esperienza e il suo carisma renderanno la serata ancora più coinvolgente.

Gli artisti che hanno fatto la storia di San Marino all’Eurovision

“The Purple Night” non sarà solo un evento celebrativo, ma anche un’occasione per rivedere alcuni degli artisti che hanno rappresentato San Marino nel corso degli anni. Tra i partecipanti ci sarà Valentina Monetta, che ha portato il Paese sul palcoscenico dell’Eurovision per ben tre volte. La sua prima partecipazione risale al 2012 con il brano “Facebook Uh Oh Oh“, seguita da “Crisalide ” nel 2013 e “Maybe ” nel 2014, con cui ha raggiunto la finale.

Un altro artista di spicco sarà Serhat, che ha rappresentato San Marino nel 2016 e nel 2019. Nel 2016, ha partecipato con “I Didn’t Know“, mentre nel 2019 ha conquistato la finale con “Say Na Na Na“. La band Piqued Jacks, vincitrice della selezione nazionale “Una Voce per San Marino” nel 2023, sarà presente con il loro brano “Like an Animal“, che ha portato grande visibilità al Paese.

Un evento ricco di musica e spettacolo

La serata di “The Purple Night” sarà caratterizzata da esibizioni dal vivo e momenti di intrattenimento. Oltre ai nomi già citati, ci saranno anche altri artisti che hanno contribuito a scrivere la storia musicale di San Marino all’Eurovision. Jessika, che ha partecipato nel 2018 con il brano “Who We Are“, e MEGARA, che ha rappresentato il Paese nel 2024 con il brano “11:11“, porteranno sul palco la loro energia e il loro talento.

Jimmie Wilson, che ha rappresentato San Marino nel 2017 con “Spirit of the Night“, sarà un altro degli ospiti d’onore. La sua performance, caratterizzata da un duetto con Valentina Monetta, ha lasciato un segno indelebile nella memoria degli spettatori. La varietà di artisti presenti promette di rendere la serata un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i fan dell’Eurovision e della musica in generale.

Gabry Ponte rappresenta San Marino nel 2025

Per l’edizione 2025 dell’Eurovision, San Marino ha scelto Gabry Ponte come rappresentante. Il suo brano “Tutta l’Italia” è diventato un tormentone, portando freschezza e innovazione alla partecipazione del Paese. La scelta di un artista di fama come Ponte sottolinea l’impegno di San Marino nel voler continuare a essere presente e competitivo nel panorama musicale europeo.

“The Purple Night” non sarà solo una celebrazione, ma un’opportunità per riflettere sul percorso di San Marino all’Eurovision, un viaggio che ha visto il Paese crescere e affermarsi nel contesto musicale internazionale. Con Senhit al timone e una scaletta ricca di talenti, l’evento si preannuncia come un grande successo.

