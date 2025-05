Samantha De Grenet affronta le critiche sui social riguardo alla chirurgia estetica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Samantha De Grenet, nota showgirl e conduttrice, è tornata a parlare della sua esperienza con la chirurgia estetica durante un’intervista nel programma “La Volta Buona“. A 54 anni, De Grenet ha affrontato le critiche ricevute sui social per il suo aspetto e per il ricorso a trattamenti estetici, sottolineando la sua posizione aperta e sincera riguardo all’argomento. La discussione si è concentrata sulla sua scelta di utilizzare procedure non invasive per mantenere un aspetto giovanile, senza stravolgere la propria immagine.

La franchezza di Samantha De Grenet sulla chirurgia estetica

Durante la trasmissione, Samantha De Grenet ha ribadito la sua trasparenza riguardo all’uso della chirurgia plastica. “Non ho mai negato il ricorso all’aiuto di esperti o alla chirurgia plastica, laddove uno ne sente la necessità”, ha affermato. La showgirl ha spiegato che, pur non essendo maniacale, si sottopone a trattamenti ogni sei mesi dal dottor Alberto Armellini, un professionista del settore. La conduttrice Caterina Balivo ha elogiato De Grenet per la sua naturalezza, affermando: “Sei molto naturale”. Queste parole hanno confermato l’approccio equilibrato della showgirl nei confronti della bellezza e dell’invecchiamento.

De Grenet ha chiarito che il suo obiettivo è invecchiare in modo sereno e naturale, senza stravolgere i propri lineamenti. “Io uso la testa. Dico: invecchiare sì, ma dolcemente”, ha spiegato, evidenziando come i trattamenti che sceglie siano mirati a mantenere un aspetto fresco e idratato. La showgirl ha parlato di punturine di acido ialuronico per attenuare le rughe nasolabiali e di trattamenti anti-invecchiamento per una profonda idratazione della pelle.

Le critiche sui social e la risposta di De Grenet

Nonostante la sua apertura riguardo alla chirurgia estetica, De Grenet ha rivelato di aver ricevuto insulti e commenti negativi sui social. “L’anno scorso ho fatto queste punture di ialuronico sulle labbra. E io ne faccio pochissimo perché voglio solo tenerle idratate”, ha dichiarato. Tuttavia, ha notato che, dopo il trattamento, le labbra appaiono temporaneamente più gonfie, il che ha scatenato una serie di commenti da parte degli utenti online.

Samantha ha raccontato di aver ricevuto accuse di aver fatto lifting, di aver ritoccato gli zigomi e di essersi sottoposta a interventi invasivi. “Mi hanno iniziato a dire: labbra rifatte, che mi ero fatta il lifting“, ha spiegato, sottolineando la sua volontà di non nascondere nulla riguardo ai suoi trattamenti. In risposta a queste critiche, De Grenet ha utilizzato l’ironia per affrontare la situazione, affermando: “Ho risposto che se io ero un mezzo cessettino avrei potuto farmi aiutare. Loro non avrebbero potuto rimediare alla scarsa intelligenza”.

L’importanza della sincerità nel mondo dello spettacolo

La discussione di Samantha De Grenet sulla chirurgia estetica mette in luce un tema importante nel mondo dello spettacolo: la sincerità riguardo ai trattamenti estetici. In un’epoca in cui l’immagine è spesso al centro dell’attenzione, molte celebrità scelgono di nascondere o minimizzare i loro interventi, temendo il giudizio del pubblico. De Grenet, al contrario, ha scelto di essere aperta e onesta, affrontando le critiche con un sorriso e una dose di autoironia.

La sua posizione potrebbe incoraggiare altre donne a sentirsi più a loro agio nel parlare delle proprie scelte estetiche, senza paura di essere giudicate. La showgirl rappresenta un esempio di come si possa affrontare il tema della bellezza e dell’invecchiamento in modo positivo, promuovendo l’idea che prendersi cura di sé stessi non debba essere motivo di vergogna, ma piuttosto una scelta personale e consapevole.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!