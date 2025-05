Tom Cruise e la tradizione delle torte al cocco: un dolce regalo per i vip

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente uscita di “Mission: Impossible – The Final Reckoning” ha riportato alla ribalta una tradizione affettuosa di Tom Cruise: regalare torte al cocco ai colleghi e alle personalità del mondo dello spettacolo che ammira. Questa usanza, che si ripete ogni anno, ha reso alcuni fortunati destinatari parte di un club esclusivo, dove la dolcezza del gesto si unisce all’ammirazione reciproca.

La tradizione delle torte al cocco

Tom Cruise, noto per il suo impegno e la sua dedizione nel mondo del cinema, ha instaurato una tradizione che va oltre il semplice atto di regalare un dolce. Ogni anno, durante il periodo natalizio, l’attore ordina delle torte al cocco artigianali dalla pasticceria Doan’s Bakery, riservandole a colleghi e amici del settore. Non è necessario aver lavorato direttamente con lui per ricevere questo dolce, ma è chiaro che il legame professionale e il rispetto reciproco giocano un ruolo importante. Tra i nomi che hanno confermato di ricevere la torta ci sono Simon Pegg e Pom Klementieff, entrambi parte del cast di “Mission: Impossible – The Final Reckoning”. La torta al cocco è diventata così un simbolo di amicizia e stima, un gesto che unisce le persone nel mondo frenetico dello spettacolo.

Le reazioni dei destinatari

Simon Pegg, che ha conosciuto Cruise sul set di “Mission: Impossible III” quasi vent’anni fa, ha condiviso la sua gioia nel ricevere la torta. Ha dichiarato a People di apprezzare molto questo gesto, che lo fa sentire speciale. Pom Klementieff, anch’essa parte del cast del nuovo film, ha raccontato di come le piaccia conservare la torta in freezer e gustarla a fette, trovandola perfetta per accompagnare il caffè al mattino. Anche Miles Teller, dopo la sua partecipazione in “Top Gun: Maverick”, ha ricevuto la torta e ha confermato di conservarla in freezer, proprio come Klementieff. Cobie Smulders, che ha recitato con Cruise in “Jack Reacher 2”, ha rivelato di gustare la torta a pezzetti, facendola durare fino a marzo.

Un dolce per tutti

La tradizione delle torte al cocco non si limita a pochi nomi. Kirsten Dunst e Jesse Plemons, marito e moglie, ricevono una doppia dose di questa prelibatezza, e Kirsten ha descritto la torta come la migliore mai assaggiata. Angela Bassett ha avuto l’onore di ricevere una torta a tre strati in occasione del suo 25° anniversario di matrimonio. Altri nomi noti come Hayley Atwell, Rosie O’Donnell e Renée Zellweger hanno anch’essi ricevuto il dolce regalo. Jay Ellis, che ha recitato con Cruise in “Top Gun: Maverick”, ha raccontato di aver fatto viaggiare la torta dalla madre a New York durante un Natale in Messico. Jon Hamm ha sottolineato di ricevere la torta da molto prima di lavorare insieme a Cruise, mentre Cary Elwes ha affermato che rifiutare una torta di Tom sarebbe impossibile.

La torta al cocco di Tom Cruise: un evento atteso

Anche Tom Hanks, pur non avendo mai lavorato con Cruise, è sulla lista dei privilegiati. Ha descritto l’arrivo della torta come un evento atteso per lui e il suo staff, con tutti che si affrettano a tagliare fette sempre più sottili. Glen Powell, che ha guadagnato popolarità grazie a “Top Gun: Maverick”, ha rivelato di organizzare un “Cruise Cake Party” per celebrare la torta, invitando amici a gustarla. Powell ha anche condiviso un video su Instagram, sottolineando che la torta di Tom non è solo da mangiare, ma da guadagnare, rendendo l’esperienza ancora più speciale.

La tradizione delle torte al cocco di Tom Cruise non è solo un gesto dolce, ma un simbolo di amicizia e rispetto che unisce le personalità del mondo dello spettacolo, rendendo il Natale di molti un po’ più speciale.

