Tom Cruise e il suo stile unico di mangiare popcorn: il video virale che ha conquistato il web

Un video di Tom Cruise mentre mangia popcorn durante una proiezione cinematografica ha catturato l’attenzione del pubblico, diventando rapidamente virale. L’attore, noto per i suoi ruoli d’azione, ha mostrato un lato divertente e informale che ha fatto sorridere molti fan. La clip, condivisa su X dall’utente @seifwtf, ha scatenato una serie di commenti e reazioni, dimostrando come anche un gesto semplice come mangiare popcorn possa diventare un fenomeno sui social media.

Il video virale al BFI IMAX di Londra

Il video che ha fatto il giro del web è stato girato l’11 maggio durante la proiezione di “Mission: Impossible – Fallout” al BFI IMAX di Londra. In esso, Tom Cruise è ripreso mentre si ingozza di popcorn, con una grande quantità di snack che finisce direttamente in bocca. La clip ha suscitato ilarità tra gli spettatori, in particolare quando, verso la fine, l’attore ha sorriso mentre una voce in sottofondo annunciava che gli era stata conferita una borsa di studio dal British Film Institute . Questo momento di leggerezza ha reso il video ancora più memorabile, mostrando un lato più umano e meno serio del famoso attore.

Nonostante i problemi tecnici che ha riscontrato X/Twitter, il video ha continuato a circolare, portando a una serie di commenti divertenti da parte degli utenti. Un commento in particolare ha colpito l’attenzione: “Ecco come mangia i popcorn mio padre”, mentre un altro ha paragonato il modo di mangiare di Cruise a quello di uno zio che si gusta una manciata di arachidi. Queste osservazioni hanno contribuito a creare un’atmosfera di convivialità attorno al video, rendendolo ancora più condivisibile.

La reazione di Tom Cruise al video

Durante un’apparizione al “The Pat McAfee Show“, Tom Cruise ha avuto modo di commentare il video che lo ha reso protagonista. L’ospite Darius Butler ha chiesto all’attore se stesse davvero mangiando popcorn in quel modo, suscitando una risata da parte di Cruise. “Cavolo, sto mangiando popcorn”, ha risposto l’attore, confermando che il suo amore per questo snack è reale e che non è un semplice effetto scenico. La sua reazione genuina ha ulteriormente avvicinato i fan, mostrando un lato più autentico e divertente della sua personalità.

In un’altra occasione, durante la proiezione del suo nuovo film “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, Cruise ha chiesto al pubblico se avessero popcorn e ha rivelato di solito consumarne due secchielli enormi durante un film. Questo aneddoto ha reso l’immagine di Cruise ancora più relatable, facendo sentire i fan più vicini a lui e al suo modo di vivere l’esperienza cinematografica.

L’amore di Tom Cruise per i popcorn

L’attore ha dimostrato di avere una vera passione per i popcorn, un dettaglio che ha colpito i fan e ha reso il video ancora più interessante. In un altro video condiviso su X, si vede Cruise mentre invita un fan a “andare a prenderne altri popcorn” dopo aver notato che il suo secchiello era vuoto. Questo gesto ha ulteriormente sottolineato la sua spontaneità e la sua capacità di interagire con il pubblico in modo amichevole e diretto.

La popolarità di questo video non è solo un riflesso della personalità di Cruise, ma anche di come i piccoli momenti quotidiani possano diventare virali nel mondo dei social media. La sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico, anche in situazioni informali, ha contribuito a mantenere viva la sua immagine di star del cinema, capace di affascinare generazioni di spettatori.

Per chi desidera vivere un’esperienza cinematografica completa, non resta che prepararsi per “Mission: Impossible – The Final Reckoning“, l’ultima avventura dell’agente Ethan Hunt, e magari gustarsi un bel secchiello di popcorn, proprio come fa Tom Cruise.

