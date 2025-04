Samanta Togni racconta il suo percorso di rinascita dopo la maternità nel podcast Passi di Vita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Samanta Togni, nota ballerina e ex maestra di Ballando con le Stelle, è stata la protagonista di un episodio del podcast Passi di Vita, condotto da Angelo Madonia e prodotto da SDL.Tv. Durante l’intervista, Togni ha condiviso dettagli significativi della sua carriera e della sua vita personale, affrontando le sfide che ha dovuto superare, in particolare dopo la nascita di suo figlio Edoardo, oggi ventiquattrenne.

Il rientro nella danza dopo la maternità

Samanta Togni ha descritto il periodo successivo alla nascita di Edoardo come uno dei più complessi della sua vita. La ballerina ha spiegato che il ritorno nella sala da ballo non è stato affatto semplice. «Già mettere le scarpe e camminare sulle scarpe da ballo è stato un trauma», ha rivelato, sottolineando il dolore fisico che ha dovuto affrontare. Nonostante le difficoltà, Togni ha cercato supporto tra i suoi colleghi, ma ha trovato poca disponibilità. Questo l’ha portata a lavorare da sola, lasciando il figlio con sua madre per dedicarsi alla pratica della danza. Con determinazione, ha iniziato a riprendere confidenza con il suo corpo, affrontando un lungo e faticoso percorso di recupero.

La ballerina ha raccontato di come, passo dopo passo, sia riuscita a ritrovare la sua passione per la danza. Questo processo non è stato solo fisico, ma anche mentale, poiché ha dovuto affrontare dubbi e incertezze. La sua determinazione è stata fondamentale per superare i momenti di crisi. «Dopo di che ho ripreso a fare le gare e poi è arrivato Ballando», ha affermato, evidenziando come la sua perseveranza l’abbia portata a ottenere risultati significativi.

La determinazione di Samanta Togni

Durante l’intervista, Togni ha messo in luce la sua determinazione e la sua voglia di tornare a ballare, nonostante le voci di chi la metteva in dubbio. «Ci ho creduto molto, ma solo io ci ho creduto», ha spiegato, rimarcando l’importanza di avere fiducia in se stessi anche quando gli altri non lo fanno. La ballerina ha vissuto momenti di incertezza, chiedendosi se fosse giusto continuare a perseguire la sua carriera nel mondo della danza. Tuttavia, la sua forza interiore l’ha portata a superare queste paure e a tornare in pista.

La storia di Samanta Togni è un esempio di resilienza e determinazione. La sua esperienza dimostra che, nonostante le difficoltà, è possibile riprendere in mano la propria vita e realizzare i propri sogni. La ballerina ha saputo affrontare le sfide con coraggio, trasformando le sue esperienze in un’opportunità di crescita personale e professionale. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di speranza per chi si trova ad affrontare situazioni simili, mostrando che con impegno e passione si possono superare anche i momenti più difficili.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 23 aprile 2025, 20:00.

