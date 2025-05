Genny Urtis: il percorso di transizione e la recente mastoplastica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Genny Urtis, nota dermatologa, ha intrapreso un percorso di transizione che ha cambiato radicalmente la sua vita negli ultimi due anni. Dopo aver fatto coming out come donna trans lo scorso dicembre, ha condiviso le sue esperienze personali, inclusa la recente mastoplastica, un intervento che ha segnato un passo importante nel suo cammino di affermazione. Urtis ha parlato delle sfide che ha affrontato, sia a livello personale che relazionale, rivelando dettagli significativi sulla sua vita e sul suo stato attuale.

La transizione e la rottura con il compagno

Genny Urtis ha iniziato a indossare abiti femminili e a vivere apertamente come donna, ma questo cambiamento non è stato privo di difficoltà. In una recente intervista, ha raccontato della fine della sua relazione con il compagno, un evento che ha avuto un impatto profondo sulla sua vita. “Lui mi ha lasciata e se n’è andato di casa”, ha dichiarato, spiegando che la mancanza di accettazione da parte della famiglia del suo ex compagno ha contribuito alla rottura. Urtis ha vissuto questo momento con grande sofferenza, mantenendo la sua vita privata lontana dai riflettori per rispetto nei confronti della famiglia del suo ex.

Questa esperienza ha messo in evidenza le difficoltà che molte persone transgender affrontano, non solo nella loro transizione personale, ma anche nelle relazioni interpersonali. La dermatologa ha sottolineato come il supporto e l’accettazione siano fondamentali in questo percorso, e ha espresso il desiderio di essere vista e riconosciuta per chi è realmente.

La mastoplastica: un passo verso l’affermazione

Nel corso dell’intervista con Chi, Genny Urtis ha rivelato di essersi sottoposta a una mastoplastica, scegliendo di avere una terza misura. Ha spiegato che la sua decisione è stata motivata dal desiderio di non apparire eccessivamente provocante, soprattutto considerando il suo ambiente sociale a Milano. “Non volevo apparire troppo prosperosa”, ha affermato, evidenziando la sua attenzione all’immagine e alla percezione che gli altri possono avere di lei.

Urtis ha anche condiviso le sue attuali condizioni post-operatorie, descrivendo il recupero come un processo delicato. “Sono appena tornata a casa, sono tutta impacchettata”, ha detto, parlando dei farmaci che sta assumendo e delle limitazioni fisiche a cui deve adattarsi. Ha riconosciuto che la transizione fisica comporta anche un cambiamento nella percezione di sé e nel modo in cui interagisce con il mondo esterno. “Avendo una cosa in più cambia tutta la prospettiva”, ha commentato, esprimendo la sua determinazione a imparare a vivere con questa nuova realtà.

Riflessioni sul futuro e le relazioni

Genny Urtis ha affrontato anche il tema del futuro e delle possibili ulteriori operazioni. Ha dichiarato di non essere ancora certa se continuerà il suo percorso di transizione con un intervento “definitivo”. “Certe decisioni richiedono tempo per maturare”, ha spiegato, evidenziando la complessità emotiva e psicologica che accompagna tali scelte. Attualmente, Urtis sta vivendo un momento di introspezione, cercando di capire come affrontare le nuove dinamiche relazionali che si sono create attorno a lei.

In un’intervista precedente, Urtis aveva notato un cambiamento negli approcci delle persone nei suoi confronti. “I gay non mi guardano più, sono gli etero ad avvicinarsi”, ha osservato, riflettendo su come la sua transizione abbia influenzato le sue interazioni sociali. Ha anche chiarito il suo orientamento sessuale, affermando di essere attratta dai maschi, il che complica ulteriormente le sue relazioni in questo nuovo contesto.

Genny Urtis continua a navigare le sfide della sua vita con determinazione, affrontando il suo percorso di transizione con coraggio e autenticità. La sua storia rappresenta un esempio di come le esperienze personali possano influenzare profondamente le relazioni e l’identità, rendendo ogni passo un’importante affermazione di sé.

