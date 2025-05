Alessandro Preziosi discute l’amore omosessuale e i baci tra amici a Belve

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alessandro Preziosi, noto attore italiano, è stato recentemente ospite del programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani, dove ha affrontato il tema dell’amore gay e la sua esperienza nel film “Mine Vaganti” di Ferzan Ozpetek. In questo contesto, Preziosi ha condiviso le sue riflessioni personali sull’amore tra uomini e sul significato di gesti affettuosi come i baci tra amici.

L’esperienza di Alessandro Preziosi in Mine Vaganti

Nel film “Mine Vaganti“, Alessandro Preziosi interpreta un giovane ragazzo omosessuale, un ruolo che ha suscitato interrogativi sulla sua credibilità come attore. Durante l’intervista, ha chiesto alla conduttrice di esprimere il suo parere sulla sua performance, mostrando un atteggiamento aperto e disponibile al confronto. Preziosi ha rivelato che, mentre girava il film, ha sviluppato una profonda ammirazione per l’amore tra uomini, percependolo come una forma di affetto meno distante rispetto ad altre relazioni.

L’attore ha spiegato che, secondo la sua esperienza, l’amore tra uomini è caratterizzato da una minore tendenza al possesso rispetto a quello tra uomini e donne. Questa osservazione è frutto della sua crescita in un ambiente in cui ha avuto molti amici gay, il che gli ha permesso di osservare dinamiche relazionali diverse. Preziosi ha sottolineato che, sebbene la sua visione sia personale e non universale, ha notato una certa libertà nelle relazioni tra uomini, che non sono necessariamente più belle o meno belle, ma semplicemente diverse.

I baci tra amici e la sua visione dell’affetto

Durante la conversazione, Alessandro Preziosi ha anche parlato di gesti affettuosi come i baci tra amici. Ha affermato di essere aperto a baciarsi con i suoi amici gay, specificando che preferisce farlo con quelli che hanno la barba, poiché il contatto con la pelle liscia non è di suo gradimento. Questi baci, ha chiarito, sono espressioni di amicizia e non hanno connotazioni romantiche.

Questa apertura verso l’affetto fisico tra amici è un tema che Preziosi ha già affrontato in passato. Nel 2015, in un’intervista a “I Radioattivi” su Radio Club 91, aveva espresso l’idea che l’amore tra due uomini possa essere più libero e destrutturato rispetto a quello tra un uomo e una donna. Secondo lui, le relazioni tra uomini non sono influenzate da fattori come il denaro o il ceto sociale, permettendo così una maggiore libertà espressiva.

Riflessioni sull’amore e la libertà

Alessandro Preziosi ha concluso il suo intervento parlando del suo ideale di bellezza maschile, citando l’attore Alessandro Borghi come un esempio. Anche se ha riconosciuto che non ci sia possibilità di una relazione romantica con lui, ha utilizzato questo esempio per sottolineare la sua apertura mentale e la sua curiosità nei confronti delle relazioni.

Le sue parole hanno suscitato reazioni diverse, evidenziando come il tema dell’amore omosessuale e delle relazioni tra uomini continui a essere un argomento di discussione e riflessione nella società contemporanea. La faccia di Francesca Fagnani, visibilmente colpita dalle affermazioni di Preziosi, ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla conversazione, rendendo il dibattito sull’amore e l’affetto tra uomini ancora più attuale e significativo.

