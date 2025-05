Salone Nautico di Venezia 2025: Inaugurazione con Frecce Tricolori e Innovazioni Nautiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Salone Nautico di Venezia, giunto alla sua sesta edizione, ha aperto oggi le porte all’Arsenale, presentando una vasta gamma di imbarcazioni e tecnologie all’avanguardia. L’evento, che si svolge in uno dei luoghi più iconici della città, ha visto una cerimonia inaugurale caratterizzata da momenti spettacolari, tra cui il passaggio delle Frecce Tricolori e il lancio degli incursori della Marina Militare.

Cerimonia di apertura e ospiti illustri

La cerimonia di inaugurazione è iniziata alle 10:45, con la presenza di figure di spicco del panorama politico e militare. Tra gli ospiti, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, hanno dato il benvenuto ai visitatori. Hanno partecipato anche Matteo Zoppas, presidente di ICE, e il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino. Il momento clou della cerimonia è stato il sorvolo delle Frecce Tricolori, che hanno colorato il cielo sopra l’Arsenale, seguito dal lancio degli incursori della Marina nelle acque della Darsena, un gesto simbolico che ha sottolineato l’importanza della forza navale italiana.

Esposizione di imbarcazioni e focus su innovazione

Il Salone Nautico di Venezia offre una vetrina di oltre 300 imbarcazioni, con una varietà che spazia dalle barche a vela alle imbarcazioni elettriche. Tra le novità, si possono ammirare 30 barche a vela, 40 imbarcazioni elettriche, 35 gommoni e 30 barche in legno. Un’attenzione particolare è rivolta alle tecnologie di propulsione sostenibile, con modelli che vanno dai 6 ai 50 metri. Tra le anteprime mondiali, si distingue il 50 metri Almax di Sanlorenzo, un’imbarcazione innovativa dotata di un sistema Reformer Fuel Cell, capace di trasformare il metanolo verde in idrogeno. Inoltre, il Gruppo Ferretti presenta in anteprima mondiale il Pershing GTX70 e il Ferretti Yachts 940, che promettono di ridefinire gli standard di lusso e prestazioni nel settore nautico.

Attività collaterali e orari di apertura

La giornata inaugurale del Salone Nautico non si limita alla sola esposizione di imbarcazioni. Sono previste diverse attività collaterali, tra cui visite guidate alle navi della Marina Militare, esibizioni di water toys e prove in acqua. I bambini possono partecipare a attività dedicate, rendendo l’evento adatto a tutte le età. Il Salone è aperto dalle 10:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:00. Per il weekend, in particolare sabato 31 maggio, l’orario di apertura sarà esteso fino alle 22:00, offrendo così maggiori opportunità di visitare l’evento. Per raggiungere l’Arsenale, è attiva una linea speciale SNV, che offre collegamenti diretti da Piazzale Roma, facilitando l’accesso a tutti i partecipanti.

