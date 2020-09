Ryan Gosling diventa stuntman per David Leitch

Secondo quanto riportato da Deadline Ryan Gosling è stato scelto come protagonista del nuovo progetto di David Leitch.

Ryan Gosling nei panni di uno stuntman

Non sappiamo ancora molto su questo nuovo progetto che vede coinvolti Ryan Gosling e David Leitch, l’unica cosa certa è che dovrebbe partire molto presto, nonostante entrambi i diretti interessati abbiano tra le mani svariate attività.

Il film in questione, che sarà diretto da un artista che ha lavorato nel mondo del cinema per molto tempo come stuntman, è stato ufficialmente acquistato dalla Universal dopo una lotta agguerrita con altri studi che hanno cercato di accaparrarsi il progetto (tra cui Netflix, la Paramount e la MGM). La sceneggiatura della pellicola per la quale non è stato ancora trovato un titolo ufficiale sarà realizzata da Drew Pearce, conosciuto per le sceneggiature di “Iron Man 3“, “Mission Impossible: Rogue Nation” e “Fast & Furious: Hobbs & Shaw“.

David Leitch è noto per aver diretto “Atomica Bionda“, “Deadpool 2” e il già citato “Fast & Furious: Hobbs & Shaw“. Naturalmente per il regista raccontare una vicenda legata a uno stuntman è molto importante visto il suo passato. Inoltre questa figura cinematografica è stata recentemente rilanciata dal ruolo di Brad Pitt che, nei panni di Cliff Booth ha vinto l’Oscar per “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino.

Ryan Gosling parteciperà al film anche come produttore affiancato da Guymon Casady della Entertainment 360.

Ryan Gosling e David Leitch: i prossimi impegni

Tra i prossimi progetti di Ryan Gosling segnaliamo il ruolo di Wolfman nell’omonimo film diretto da Leigh Whannell (regista de “L’uomo invisibile”) dedicato al celebre mostro della Universal; il film Netflix “The Grey Man” in cui sarà diretto da Anthony e Joe Russo dove reciterà al fianco di Chris Evans, e un film senza titolo della MGM sulla storia di un astronauta.

Leitch è attualmente impegnato nella pre-produzione del film d’azione della Sony “Bullet Train” con Brad Pitt.

24/09/2020