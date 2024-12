Rupert Grint deve pagare oltre 1,8 milioni di sterline di tasse: i dettagli del clamoroso caso fiscale

La notizia dell’obbligo fiscale di Rupert Grint ha sorpreso i fan e il pubblico in generale. L’amato attore, noto per il suo ruolo di Ron Weasley nella celebre saga di Harry Potter, è chiamato a versare un’importante somma all’Agenzia Fiscale del Regno Unito, HMRC . Questa vicenda si è sviluppata a causa delle sue entrate derivanti, in particolare, dai diritti di royalties dovuti alle vendite e alle trasmissioni dei film. Le implicazioni di questa decisione possono influenzare non solo la carriera dell’attore ma anche la sua gestione patrimoniale.

La controversia fiscale di Rupert Grint

Rupert Grint ha dovuto affrontare una complicata situazione fiscale, che ha preso avvio nel 2019 quando l’HMRC ha sollevato dubbi sulla classificazione delle proprie entrate. Grint, infatti, aveva inizialmente riportato 4,5 milioni di sterline come capital gain, ma l’agenzia fiscale ha successivamente precisato che tali proventi andavano considerati come reddito. Questa decisione ha portato a una valutazione che impone a Grint di pagare un importo totale che si avvicina a 1,8 milioni di sterline, pari a circa 2,3 milioni di dollari.

Dopo l’appello dei legali di Grint, il giudice Harriet Morgan ha confermato la posizione dell’HMRC, evidenziando che la somma da versare deriva principalmente dalle vendite e dalle royalties dei DVD e delle repliche trasmesse tramite televisione degli otto film di Harry Potter. Si tratta di un caso che ha catturato l’attenzione mediatica, sia per la notorietà dell’attore sia per le implicazioni fiscali che possono emergere.

La strategia fiscale di Rupert Grint: la società Clay 10 Limited

Nel tentativo di gestire l’onere fiscale, Rupert Grint ha costituito nel 2011 la Clay 10 Limited, una società attraverso la quale ha venduto i propri diritti residui. Questa costituzione societaria mirava a ridurre il reddito imponibile attribuendo una parte delle entrate a capital gain piuttosto che a reddito ordinario. Tuttavia, l’HMRC ha richiamato quella che viene comunemente definita “clausola Beatles“, la quale sottolinea come tale approccio sia stato tentato in passato anche dai famosi Beatles negli anni Sessanta per minimizzare le imposte sui guadagni.

Fino a marzo 2023, Clay 10 Limited aveva accumulato oltre 27 milioni di sterline, una manovra economica che ha sollevato interrogativi sulla gestione fiscale di Grint. L’attore ha sostenuto, tramite i suoi avvocati, di non aver realmente avuto il controllo sulle proprie finanze e di essersi affidato alle decisioni del padre e dei contabili. Tuttavia, il tribunale ha stabilito che l’approccio seguito non era valido ai fini fiscali.

Carriera e profilo pubblico di Rupert Grint

Rupert Grint ha esordito nel mondo del cinema nel 2001 con “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e ha continuato a interpretare Ron Weasley in tutti gli episodi della saga, guadagnando la cifra notevole di circa 27 milioni di sterline. Sebbene il suo percorso professionale sia stato inizialmente caratterizzato da notevoli successi, Grint ha scelto negli anni di mantenere un profilo relativamente basso, a differenza dei suoi colleghi Daniel Radcliffe ed Emma Watson, che hanno continui progetti cinematografici.

Recentemente, Grint ha fatto parlare di sé per la sua partecipazione a film e serie, come “Bussano alla Porta” di M. Night Shyamalan e “Cabinet of Curiosities” di Guillermo del Toro. Queste apparizioni dimostrano la volontà dell’attore di riscoprire e rinnovare la sua carriera, nonostante le complicazioni dovute alla sua situazione fiscale.

Rupert Grint, con il suo inconfondibile sorriso e il suo talento, rimane un’icona amata, ma la situazione attuale presenta una lezione importante sul rapporto tra celebrità e finanze, sottolineando l’importanza di una gestione fiscale attenta per evitare future controversie.