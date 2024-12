Rose Villain di nuovo a Sanremo 2025: attesa per la sua seconda partecipazione al Festival

La kermesse musicale più attesa d’Italia sta per tornare con un cast di artisti straordinari, e tra questi ci sarà anche Rose Villain. A soli dodici mesi dalla sua prima partecipazione, l’artista milanese ha subito catturato l’attenzione del pubblico e della critica. L’annuncio della sua presenza è stato dato dal conduttore Carlo Conti durante l’edizione del Tg1 delle 13.30 dell’1 dicembre 2023, creando grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di musica.

Un percorso artistico in ascesa

Rose Villain, nome d’arte di Rosa Luini, è una cantautrice e trapper che sta facendo parlare di sé. Nata a Milano nel 1989, ha saputo ritagliare uno spazio di prestigio nel panorama musicale italiano. Durante il 2023 ha preso parte a importanti eventi televisivi, dimostrando le sue versatilità e capacità di intrattenere. Il 27 novembre, infatti, è stata co-conduttrice al Gialappashow, un varietà trasmesso su Tv8. In questo show, Villain ha affiancato con grande professionalità il noto Mago Forest, intrattenendo il pubblico con il suo carisma e il suo talento.

Il suo percorso televisivo non si è fermato qui. Il 3 dicembre, infatti, ha avuto l’opportunità di esibirsi come ospite nel programma Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Durante la trasmissione, Rose ha presentato il nuovo singolo “Io, me e altri guai”, attirando l’attenzione non solo dei fan ma anche della critica. Tuttavia, non sono mancati i momenti di tensione: una giornalista di MOW, Grazia Sambruna, ha sollevato la questione riguardo il rischio di squalifica per l’artista. Secondo il regolamento del Festival di Sanremo, i partecipanti non possono esibirsi in altri spettacoli con brani musicali da loro interpretati fino alla conclusione del Festival.

Il regolamento stabilisce chiaramente che tutti gli artisti in gara non possono partecipare a programmi di rilevanza nazionale o internazionale in cui eseguono qualsiasi tipo di musica, pena l’esclusione dal Festival. Una regola costruita per mantenere l’integrità e la sorpresa della competizione, che spesso si traduce in una vera e propria attesa di emozioni e novità durante le serate in Riviera.

Le esperienze televisive all’estero e la nuova avventura su Netflix

Nel 2024, dopo il debutto al Festival di Sanremo, Rose Villain si è ritagliata un ruolo da protagonista in un altro ambito cruciale: la televisione streaming. L’autrice si è unita a Fabri Fibra e Geolier nel talent show “Nuova scena – Rhythm + Flow Italia” su Netflix, dove i partecipanti cercano di scoprire e supportare la nuova generazione di talenti rap italiani. Questa esperienza non solo ha amplificato la sua visibilità, ma ha anche arricchito il suo bagaglio artistico, avvicinandola a una fascia di pubblico ancora più ampia.

Il suo impegno e la sua versatilità le hanno permesso di emergere in un settore competitivo come quello della musica rap e trap. Con la sua partecipazione a vari progetti e eventi, Rose continua a dimostrare che la sua carriera è in continua ascesa. La combinazione di talento, determinazione e creatività la posiziona come una delle artiste più promettenti del panorama musicale italiano.

Un ritorno atteso al Festival

La presenza di Rose Villain tra i 30 artisti in gara a Sanremo 2025 è di sicuro un elemento che genera grande attesa. La sua prima apparizione al Festival nel 2024 con il brano “Click boom!” ha lasciato il segno, nonostante il ventesimo terzo posto in classifica. Prima di quel debutto, la sua partecipazione come interprete delle celebri canzoni di Gianna Nannini in coppia con Rosa Chemical ha evidenziato il suo talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Durante la serata delle cover, è riuscita a emozionare con un medley della rocker senese, dimostrando il suo rispetto per le leggende della musica italiana.

Il ritorno di Rose Villain sul palco dell’Ariston rappresenta quindi un’opportunità imperdibile per vedere come si è evoluta la sua musica e il suo stile nell’ultimo anno. Con la sua personalità e il suo stile unico, l’artista milanese è pronta a sorprendere ancora una volta, portando sul palco di Sanremo la sua arte e la sua passione per la musica, cercando di conquistare tanto il pubblico che la critica.