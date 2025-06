Romina Pierdomenico racconta la sua battaglia contro i disturbi alimentari a La Volta Buona

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Romina Pierdomenico, nota per la sua partecipazione a Miss Italia e per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, torna a La Volta Buona per condividere un capitolo personale e doloroso della sua vita. Nella puntata del 18 giugno 2025, l’ospite si allontana dai pettegolezzi per affrontare un tema delicato: la sua esperienza con i disturbi alimentari. Un racconto che mette in luce le pressioni sociali e le difficoltà che molte giovani donne si trovano ad affrontare.

L’inizio di una nuova vita a Milano

Romina Pierdomenico racconta come la sua vita sia cambiata radicalmente dopo la partecipazione a Miss Italia. Originaria di un piccolo paese in provincia di Pescara, con appena trecento abitanti, la giovane si trasferisce a Milano a soli 22 anni. Questo passaggio rappresenta un’opportunità, ma anche una sfida. “Sono stata travolta”, confessa Romina, descrivendo la solitudine e la pressione che ha provato nel gestire le nuove opportunità lavorative. La mancanza della famiglia e la necessità di adattarsi a un ambiente competitivo hanno contribuito a farle perdere il controllo sul proprio corpo.

Romina ricorda di essersi dedicata a un intenso programma di allenamento, correndo fino a 13 chilometri al giorno, spesso senza mangiare. Questo comportamento, inizialmente visto come un modo per mantenere la forma fisica, si trasforma in un problema serio. La pressione esterna e il giudizio delle persone intorno a lei iniziano a pesare e a influenzare negativamente la sua autostima.

La pressione sociale e i modelli sbagliati

Nel suo racconto, Romina mette in evidenza la pressione sociale che molte ragazze affrontano quotidianamente. “Dipendiamo da modelli sbagliati”, afferma, sottolineando come le aspettative su come una donna debba apparire possano portare a conseguenze devastanti. Le critiche ricevute, come “Sei troppo formosa, devi dimagrire”, hanno alimentato la sua ossessione per il peso e l’aspetto fisico.

Questa spirale di insoddisfazione ha portato Romina a sviluppare un rapporto malsano con il cibo. “Non mangiavo tutto il giorno e poi, alla sera, finivo un’intera scatola di biscotti”, racconta, descrivendo un ciclo difficile da interrompere. La sua esperienza è un chiaro esempio di come le pressioni esterne possano influenzare il comportamento alimentare e il benessere psicologico.

La decisione di chiedere aiuto

Dopo un periodo di sofferenza e di lotta interiore, Romina decide di affrontare la situazione. “Mi sono ammalata e ho chiesto aiuto”, afferma con determinazione. Questo passo rappresenta un momento cruciale nel suo percorso di guarigione. Riconoscere di avere un problema è il primo passo verso la ripresa, e Romina spera che la sua storia possa ispirare altre persone a fare lo stesso.

La sua testimonianza non solo mette in luce le sfide legate ai disturbi alimentari, ma offre anche un messaggio di speranza. Chiedere aiuto è fondamentale e può portare a un cambiamento positivo. Romina Pierdomenico, con la sua storia, invita a riflettere sull’importanza di affrontare le proprie difficoltà e di non avere paura di cercare supporto.

