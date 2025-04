Roma si prepara al Concertone del 1 maggio 2025: artisti, viabilità e trasporti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Concertone del 1 maggio è un evento atteso da milioni di italiani, e quest’anno si svolgerà come da tradizione a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. La manifestazione, che celebra la Festa dei Lavoratori, vedrà esibirsi un ampio ventaglio di artisti, spaziando tra generi musicali diversi. Da Achille Lauro a Giorgia, il concerto promette di offrire una maratona di performance live che accompagnerà il pubblico per oltre dieci ore.

Artisti e conduttori del Concertone

Il Concerto del Primo Maggio 2025 avrà come conduttori Ermal Meta, Noemi e BigMama, che già hanno avuto l’onore di presentare l’evento nella scorsa edizione. A loro si unirà Vincenzo Schettini, noto divulgatore e star dei social, che porterà un tocco di freschezza e interazione al palco. La scaletta ufficiale non è ancora stata rivelata, ma è già noto che saliranno sul palco artisti di spicco della musica italiana. Tra questi, Achille Lauro, Arisa, Brunori Sas, Elodie e molti altri, per un totale di oltre trenta esibizioni.

In aggiunta, il concerto darà spazio anche a talenti emergenti come Cordio, Diniche e Fellow, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in uno dei più grandi eventi gratuiti di musica dal vivo in Europa, sostenuto da CGIL, CISL e UIL. La varietà degli artisti e dei generi musicali rappresenta un affresco sonoro che abbraccia il presente, rendendo l’evento un punto di riferimento per la cultura musicale italiana.

Dettagli sulla trasmissione e sugli orari

Il Concertone sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay e Rai Italia. La festa avrà inizio alle 13.30, con un palinsesto di oltre dieci ore di musica dal vivo. Tuttavia, la trasmissione televisiva inizierà intorno alle 15.15 e si protrarrà fino a oltre la mezzanotte. La scorsa edizione, tenutasi al Circo Massimo, ha registrato un notevole successo, con quasi 2 milioni di spettatori e uno share dell’11,9%. Gli organizzatori sperano di replicare o addirittura superare questi risultati.

Modifiche alla viabilità e chiusure stradali

Con l’avvicinarsi dell’evento, Roma si prepara a gestire le modifiche alla viabilità necessarie per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento del concerto. A partire dalle 14 di oggi, sono previsti divieti di fermata e chiusure in diverse strade, tra cui via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice e piazza San Giovanni. L’area compresa tra via Carlo Felice e piazza di Porta San Giovanni sarà completamente chiusa al traffico durante l’evento.

Roma Mobilità ha comunicato che, nonostante le chiusure, alcune direttrici rimarranno transitabili, come Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana e Nola-Santa Croce in Gerusalemme. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e facilitare l’afflusso di pubblico.

Orari e modifiche al trasporto pubblico

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, gli orari seguiranno quelli di un normale giorno festivo, con l’eccezione delle metropolitane, che saranno prolungate fino all’1.30 del giorno successivo. Le linee di autobus subiranno delle deviazioni per garantire l’accessibilità all’evento. Le linee 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792 modificheranno i loro percorsi per adattarsi alle chiusure stradali.

In particolare, le linee 16, 85, 360 e 590 transiteranno in via Conte Verde e via di Santa Croce in Gerusalemme, mentre la linea 51 seguirà un percorso alternativo che include piazza Vittorio e via Emanuele Filiberto. Queste modifiche sono state pensate per garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti coloro che parteciperanno al Concertone.

Il Concertone del 1 maggio 2025 si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire musica e temi sociali in un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva. Con l’obiettivo di rappresentare le voci più autentiche del panorama musicale italiano, l’evento si conferma come un appuntamento fondamentale per la cultura e la musica nel nostro Paese.

