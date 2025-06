Roma si prepara a una nuova serata di musica con il Tim Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La capitale italiana si appresta a vivere un’altra serata indimenticabile con il Tim Summer Hits, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Dopo il successo del debutto di ieri, l’atmosfera è carica di attesa per il concerto di stasera, domenica 8 giugno 2025. La conduzione sarà affidata ancora una volta a Carlo Conti e Andrea Delogu, che guideranno il pubblico attraverso un viaggio musicale che abbraccia vari generi, dal rock al jazz, dal rap alle ballad più emozionanti.

La scaletta dei cantanti per la serata dell’8 giugno

L’evento di stasera vedrà esibirsi un cast di artisti di grande calibro, anche se la scaletta ufficiale con l’ordine di esibizione non è stata ancora divulgata. Tuttavia, è confermato che sul palco saliranno nomi noti della musica italiana, tra cui:

Brunori Sas

Carl Brave

Chiara Galiazzo

Coez

Cristiano Malgioglio

Diodato

Emis Killa

Fabio Rovazzi

Paola Iezzi e Dani Fav

e Finley e Nina Zilli

e Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Joan Thiele

LDA

Levante

Luché

Marco Masini

Noemi

Olly

Patty Pravo

Sarah Toscano

Tananai

Venerus

L’evento, come sempre, è gratuito e aperto a tutti, con inizio fissato per le ore 20. Piazza del Popolo farà da cornice a questa celebrazione della musica, creando un’atmosfera magica per tutti i partecipanti.

Gli artisti in programma per i prossimi giorni

Il Tim Summer Hits non si ferma qui, ma proseguirà anche nei giorni successivi, con altre serate ricche di musica. Lunedì 9 e martedì 10 giugno, il palco di Piazza del Popolo accoglierà ulteriori artisti che si esibiranno con le loro canzoni, promettendo di far ballare e cantare il pubblico presente.

Per la serata del 9 giugno, il programma prevede le esibizioni di:

Alessandra Amoroso

BigMama

Chiamamifaro

Coez

Coma Cose

Ermal Meta

Eugenio in via di Gioia

Fabio Rovazzi

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fuckyyourclique

Gaia

Jacopo Sol

Leo Gassmann

Lorenzo Fragola

Ludwig e Sabrina Salerno

e Nicolò Filippucci

Noemi

Orietta Berti

Rose Villain

Serena Brancale

Settembre

The Kolors

Mentre il 10 giugno, la serata finale vedrà sul palco:

Achille Lauro

Alex Britti

Alfa

Annalisa

A Clark

Vinny e Iva Zanicchi

e BigMama

Bkr44

Bresh

Capo Plaza

Clara

Clementino

Fedez

Gabry Ponte

Gigi D’Alessio

Negramaro

Sayf

Shablo + Guests

+ Tropico

La trasmissione televisiva dell’evento

Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente a Piazza del Popolo, il Tim Summer Hits sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dal 13 giugno. Questo permetterà a un pubblico ancora più vasto di godere delle performance degli artisti e di vivere l’atmosfera festosa dell’evento, anche da casa. La musica, dunque, continuerà a essere protagonista, unendo le persone in un’esperienza condivisa di divertimento e cultura.

