Roma ospita un evento di moda internazionale: Dolce&Gabbana celebra l’eccellenza italiana

Dal 12 al 16 luglio 2025, Roma si prepara a diventare il palcoscenico di un evento di moda di grande prestigio. La maison Dolce&Gabbana, fondata dai designer Domenico Dolce e Stefano Gabbana, porterà nella capitale quattro sfilate esclusive di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Queste passerelle si svolgeranno in alcuni dei luoghi più iconici della città, creando un dialogo unico tra moda, arte e cultura. Dopo le tappe di Venezia, Firenze e Siracusa, il Grand Tour della maison culmina a Roma, offrendo al pubblico un tributo all’artigianato italiano in scenari senza tempo.

Una mostra anticipa l’evento di Dolce&Gabbana a Roma

Prima dell’inizio delle sfilate, dal 14 maggio al 13 agosto 2025, Palazzo delle Esposizioni ospiterà la mostra “Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana”. Dopo il successo ottenuto a Milano e Parigi, l’esposizione approda nella Città Eterna con oltre 230 creazioni che raccontano la storia e l’identità del brand. Curata da Florence Müller, la mostra offre un’esperienza immersiva che svela i retroscena creativi della maison, evidenziando il valore culturale delle sue opere. Gli abiti, ispirati a stili barocchi, sacri e alla tradizione popolare italiana, dialogano con opere di artisti contemporanei, creando una riflessione estetica profonda sul legame tra moda e patrimonio culturale.

Le sfilate nei luoghi simbolo di Roma: Dolce&Gabbana e il Giubileo

Il programma degli eventi inizierà il 12 luglio con l’inaugurazione in via Veneto, una strada iconica legata alla Dolce Vita romana. Questa celebre via, già nota per il suo legame con il cinema e la cultura del Novecento, accoglierà ospiti provenienti da tutto il mondo per il primo appuntamento di alta moda firmato Dolce&Gabbana.

Il giorno successivo, il 13 luglio, l’Alta Gioielleria avrà come cornice il Teatro Marittimo di Villa Adriana a Tivoli. Questa location, scelta per la sua bellezza classica, evoca l’antico splendore imperiale e rappresenta un contesto perfetto per una sfilata di alta gioielleria.

Il 14 luglio, la sfilata di Alta Moda si svolgerà nel cuore archeologico di Roma, con una passerella allestita tra le rovine del Foro Romano. Questo accostamento potente mette in relazione la memoria della Roma antica con la creatività contemporanea, creando un’atmosfera unica.

Infine, il 15 luglio, Ponte Sant’Angelo, con la sua vista spettacolare sulla Basilica di San Pietro, diventerà lo scenario per l’Alta Sartoria. Questa sfilata celebrerà la tradizione sartoriale maschile, incastonata tra storia e bellezza monumentale.

Una celebrazione del Made in Italy e dell’artigianato

La settimana della moda romana firmata Dolce&Gabbana si concluderà il 16 luglio con una serata esclusiva in una location ancora segreta. Questo gran finale rappresenterà un momento culminante di una manifestazione pensata per raccontare il genio italiano al mondo, attraverso l’eccellenza dell’artigianato e l’unicità del patrimonio culturale.

Con oltre 10.000 camere d’albergo già prenotate, l’evento dimostra il forte richiamo che esercita su visitatori e appassionati. L’indotto atteso coinvolgerà numerose aziende locali e centinaia di professionisti del settore.

Roma come capitale della bellezza e dell’innovazione creativa

Attraverso questa iniziativa, Roma riafferma il suo ruolo di capitale della bellezza e dell’innovazione creativa, riscoprendo la propria centralità nel panorama della moda internazionale. L’unione tra antichità e modernità, tra memoria e visione, diventa il filo conduttore di un evento che celebra non solo un marchio, ma l’intero patrimonio culturale italiano.

Le quattro sfilate rappresentano un racconto corale in cui la moda diventa un linguaggio per valorizzare la città, proiettandola verso un futuro in cui arte, cultura e creatività si intrecciano in modo sempre più armonico. Roma è pronta a incantare il mondo con la sua bellezza e il suo patrimonio unico.

