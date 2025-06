Roma celebra la Festa della Musica: due maratone gratuite nel cuore della città il 21 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, il Municipio I di Roma Centro presenta un programma ricco di eventi musicali che si svolgeranno nel centro storico della capitale. Questa manifestazione, che si estende dalle 17 alle 22, offre a residenti e turisti l’opportunità di vivere un’esperienza culturale unica, caratterizzata da concerti gratuiti e accessibili a tutti. Due maratone musicali si alterneranno in luoghi emblematici della città, unendo generi diversi e promuovendo la partecipazione collettiva.

La maratona corale: un viaggio tra le voci del Lazio

La prima maratona musicale è dedicata alla musica corale e si svolgerà presso Sant’Ivo alla Sapienza, uno dei gioielli del Barocco romano. Questo evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Cori del Lazio, che porterà sul palco cori provenienti da diverse località della regione. La scelta di Sant’Ivo non è casuale: la sua straordinaria architettura e il suo significato storico offrono un contesto ideale per un’esibizione che celebra la bellezza della musica corale. La partecipazione di numerosi cori arricchirà l’evento, creando un’atmosfera di condivisione e armonia.

Il Municipio I di Roma Centro ha deciso di sostenere attivamente i costi organizzativi e tecnici di questa maratona, dimostrando un forte impegno verso la cultura e la comunità. La musica corale, con la sua capacità di unire le persone, rappresenta un linguaggio universale che trascende le barriere e promuove la coesione sociale. Durante l’evento, i cori si esibiranno in un repertorio variegato, che spazia dal classico al contemporaneo, offrendo un’esperienza coinvolgente e memorabile per tutti i partecipanti.

La maratona jazz: un palcoscenico per i talenti italiani

La seconda maratona musicale avrà come protagonista il jazz e si svolgerà nel suggestivo Cortile di Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma. Questo spazio, normalmente dedicato all’arte e alla cultura, si trasformerà in un palcoscenico per alcuni dei migliori interpreti del jazz italiano. La rassegna, che si avvale della collaborazione con il Museo di Roma e la Sovrintendenza Capitolina, offrirà un’ampia gamma di performance, dalle sonorità più tradizionali a quelle più moderne.

Il Municipio I ha voluto creare un evento che non solo intrattenga, ma che favorisca anche il dialogo tra le diverse istituzioni culturali della città. La scelta di ospitare il jazz in un luogo così ricco di storia sottolinea l’importanza della musica come strumento di connessione tra le generazioni e le comunità. I musicisti che si esibiranno porteranno sul palco le loro esperienze e il loro talento, contribuendo a rendere questa maratona un momento di celebrazione e condivisione.

Le dichiarazioni delle autorità: un impegno per la cultura

Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I Roma Centro, ha sottolineato l’importanza della Festa della Musica come opportunità per restituire alla città la sua vocazione culturale. “Portare cori e jazz nei nostri spazi storici significa aprire le porte della città all’incontro tra generazioni, linguaggi e comunità”, ha dichiarato. Questo evento gratuito e inclusivo mira a coinvolgere tutti, valorizzando il patrimonio culturale di Roma.

Giulia Silvia Ghia, Assessora alla Cultura del Municipio I, ha aggiunto che la Festa della Musica rappresenta un’occasione concreta per restituire la città ai suoi cittadini. “Cori e jazz sono linguaggi diversi ma egualmente capaci di emozionare e aggregare”, ha affermato, evidenziando l’importanza di abbattere le barriere attraverso l’arte e la cultura.

Dettagli dell’evento: un programma ricco di musica e bellezza

Il 21 giugno si preannuncia come una giornata di festa e bellezza, con Roma che torna a essere protagonista della scena culturale. Gli eventi si svolgeranno in due location principali: Sant’Ivo alla Sapienza per la maratona corale e il Cortile di Palazzo Braschi per la maratona jazz. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, permettendo a tutti di partecipare a questa celebrazione della musica.

Il programma prevede una serie di esibizioni che inizieranno alle 17 e proseguiranno fino alle 22. Tra i vari artisti che si esibiranno, ci saranno nomi noti del panorama musicale italiano, che porteranno sul palco la loro arte e il loro talento. La giornata si prospetta ricca di emozioni e di momenti indimenticabili, rendendo la Festa della Musica un evento da non perdere per chi ama la cultura e la musica.

