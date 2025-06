Rod Stewart incanta il Pyramid Stage con uno spettacolo indimenticabile al festival

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rod Stewart ha recentemente trasformato il Pyramid Stage in un vibrante palcoscenico, portando l’atmosfera di una discoteca di Las Vegas al festival. Durante un’esibizione di 90 minuti, il celebre cantante ha mantenuto un ritmo incalzante, esibendosi senza sosta e incitando la sua band a passare immediatamente al brano successivo con il grido di “next“. Questo evento ha fatto parte della sezione “Legend Slot” del festival, dove Stewart ha offerto un’esperienza musicale ricca di energia, caratterizzata da costumi scintillanti, assoli di sassofono e ospiti speciali.

Un’esibizione memorabile con ospiti illustri

Il concerto di Rod Stewart ha visto la partecipazione di artisti di spicco, tra cui Ronnie Wood, noto chitarrista dei Rolling Stones, e la cantante scozzese Lulu. Anche Mick Hucknall, frontman dei Simply Red, ha condiviso il palco con Stewart, creando un’atmosfera di celebrazione e collaborazione musicale. La presenza di questi artisti ha reso l’evento ancora più speciale, attirando l’attenzione del pubblico e creando momenti indimenticabili.

Stewart ha eseguito alcuni dei suoi brani più iconici, tra cui “Maggie May“, “I Don’t Want to Talk About It“, “Tonight’s the Night ” e “Do Ya Think I’m Sexy“. Queste canzoni, che hanno segnato la sua carriera, hanno fatto cantare e ballare il pubblico, che ha risposto con entusiasmo a ogni nota. La performance è stata un viaggio attraverso i successi di Stewart, dimostrando la sua abilità nel coinvolgere il pubblico e mantenere alta l’energia.

Duetti emozionanti e momenti di celebrazione

Uno dei momenti clou dello spettacolo è stato il duetto con Mick Hucknall, 65 anni, in cui i due artisti hanno interpretato “If You Don’t Know Me by Now“, un brano iconico di Harold Melvin & The Blue Notes, reso celebre dalla versione dei Simply Red. Questo incontro musicale ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che hanno apprezzato la sinergia tra i due cantanti.

Successivamente, Stewart ha condiviso il palco con Ronnie Wood, 78 anni, e Lulu, 76 anni, per un’energica esibizione di “Hot Legs“. Prima di presentare i suoi ospiti, Stewart ha espresso il suo piacere nel portare sul palco due leggende della musica, creando un momento di grande emozione e celebrazione. L’abbraccio caloroso tra Stewart e Wood ha simboleggiato l’amicizia e il rispetto reciproco tra artisti che hanno segnato la storia della musica.

Un festival che celebra la musica e la cultura

L’esibizione di Rod Stewart al Pyramid Stage è stata non solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione della musica e della cultura. Il festival ha offerto un palcoscenico per artisti di diverse generazioni, creando un’atmosfera di condivisione e passione per la musica. La performance di Stewart ha dimostrato come la musica possa unire le persone, trascendendo le generazioni e creando ricordi indelebili.

La presenza di artisti leggendari e l’energia del pubblico hanno reso questo evento un’esperienza unica, sottolineando l’importanza della musica nella vita di tutti. Rod Stewart, con il suo carisma e la sua voce inconfondibile, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei presenti, confermando ancora una volta il suo status di icona della musica.

