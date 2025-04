Rocco Hunt presenta il suo nuovo album ‘Ragazzo di giù’: un viaggio tra radici e collaborazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rocco Hunt, noto artista della scena musicale italiana, ha svelato il suo atteso album ‘Ragazzo di giù‘, in uscita il 25 aprile 2025 per Epic Records/Sony Music Italy. Questo progetto rappresenta non solo la sua identità musicale, ma anche un viaggio attraverso le sue esperienze personali e le sue radici. Con un mix di brani riflessivi e pezzi più leggeri, Hunt si propone di raccontare storie che parlano a tutti, esplorando temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Un album ricco di collaborazioni

‘Ragazzo di giù‘ si distingue per la presenza di numerosi artisti di spicco, che arricchiscono il disco con le loro voci e stili. Tra le collaborazioni più significative troviamo Gigi D’Alessio nel brano ‘Giura‘, Irama in ‘Cchiù bene e me‘, e Massimo Pericolo e Baby Gang in ‘Fratmo‘. Clementino partecipa con ‘Yes I know my way‘, mentre Olly contribuisce con ‘Domani chissà‘. Rocco Hunt ha espresso la sua soddisfazione per queste collaborazioni, sottolineando come ogni incontro artistico rappresenti un’opportunità di crescita e apprendimento. La varietà di stili e generi presenti nell’album testimonia la versatilità dell’artista e la sua capacità di mescolare influenze diverse.

Temi e messaggi dell’album

L’album è composto da quattordici tracce, tra cui spiccano ‘Mille vote ancora‘, presentata al Festival di Sanremo 2025, e la bonus track ‘Yes I Know My Way‘ con Clementino. I testi di Rocco Hunt si caratterizzano per la loro autenticità e profondità, affrontando temi come la vita nei quartieri popolari, il riscatto personale, l’amore e il senso di appartenenza. L’artista ha dichiarato che le sue radici sono fondamentali per la sua musica, e che ha sempre cercato di incorporare elementi della sua cultura e delle sue esperienze nei suoi brani. La title track ‘Ragazzo di giù‘, insieme a ‘Aria nova‘, ‘Demone santo‘ e ‘Fratmo‘, racconta la realtà sociale del Sud Italia, utilizzando una scrittura diretta che riesce a connettersi con diverse generazioni.

L’importanza delle radici e dell’identità

Rocco Hunt utilizza il napoletano, alternandolo all’italiano, non solo come scelta stilistica, ma come un modo per affermare la propria identità culturale. Questo approccio arricchisce i suoi brani di una potenza evocativa unica, capace di risuonare con chiunque ascolti. ‘Primm’ de 30‘ rappresenta un bilancio dei suoi primi trent’anni di vita e musica, mentre ‘Domani chissà‘ affronta l’incertezza del futuro, un tema che tocca profondamente la sua generazione. ‘Bonafortuna‘ racconta la storia di una donna che si libera da una relazione tossica, un messaggio di empowerment e indipendenza. L’album si chiude con ‘A’ notte‘, un omaggio alla poetica di Eduardo De Filippo, che riflette l’amore di Hunt per la sua terra e la sua cultura.

La scena musicale campana e il tour

Rocco Hunt ha anche commentato il crescente riconoscimento della Campania nella scena musicale italiana, esprimendo orgoglio per il lavoro svolto per promuovere la musica napoletana. Grazie ai sacrifici degli ultimi anni, la scena rap campana ha acquisito una forte identità, riuscendo a farsi notare nell’industria musicale. ‘Ragazzo di giù‘ sarà disponibile in diverse edizioni, tra cui CD, CD autografato, vinile marmorizzato e digitale. Il 20 giugno 2025 avrà inizio il ‘Ragazzo di giù Tour 2025‘, che porterà Rocco Hunt a esibirsi nelle principali città italiane, con concerti previsti all’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Questo tour rappresenta un’importante opportunità per l’artista di condividere la sua musica e il suo messaggio con un pubblico sempre più ampio.

