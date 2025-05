Roberto Bolle protagonista di ‘Caravaggio’ al Festival del Maggio Fiorentino: un evento imperdibile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival del Maggio Fiorentino si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza culturale, con la messa in scena del balletto ‘Caravaggio‘, firmato dal coreografo Mauro Bigonzetti. Questo spettacolo, che si svolgerà dal 9 all’11 maggio, rappresenta un’importante collaborazione tra il Teatro del Maggio, il Ministero della Cultura e un soggetto privato, ArteDanza. La presenza di Roberto Bolle, uno dei ballerini più celebri a livello internazionale, arricchisce ulteriormente l’evento, rendendolo un appuntamento da non perdere per gli amanti della danza e dell’arte.

Dettagli dello spettacolo ‘Caravaggio‘

Il balletto ‘Caravaggio‘ sarà presentato nella prestigiosa Sala Grande del Teatro del Maggio, con una programmazione che prevede tre rappresentazioni: il 9 maggio alle ore 20, il 10 maggio con due spettacoli alle ore 15 e alle ore 20, e infine l’11 maggio alle ore 15.30. La produzione, concepita nel 2008 per lo Staatsballett Berlin, è stata rielaborata per questa occasione, con una nuova orchestrazione musicale curata da Bruno Moretti. I brani selezionati includono opere di Claudio Monteverdi, come ‘L’Orfeo‘, ‘Il Combattimento di Tancredi e Clorinda‘, ‘L’Incoronazione di Poppea‘ e il Settimo libro dei madrigali, che si integrano perfettamente con la coreografia di Bigonzetti.

La sinergia tra istituzioni e privati

Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro del Maggio, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse entità coinvolte nella produzione di ‘Caravaggio‘. L’idea di realizzare questo balletto è emersa durante un incontro con Roberto Bolle e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, dove si è discusso di come valorizzare la danza in Italia. Fuortes ha evidenziato come questa produzione rappresenti un modello virtuoso, in cui il Ministero della Cultura, il Teatro del Maggio e ArteDanza hanno unito le forze per realizzare un progetto ambizioso e di alta qualità.

Roberto Bolle e il suo legame con ‘Caravaggio‘

Roberto Bolle, ambasciatore della cultura italiana nel mondo, non è solo il protagonista del balletto, ma anche un fervente sostenitore della danza come forma d’arte accessibile a tutti. La sua carriera al Teatro del Maggio è iniziata nel 1999, e da allora ha continuato a rappresentare l’eccellenza della danza italiana. Bolle ha condiviso le sue emozioni riguardo alla realizzazione di ‘Caravaggio‘, descrivendo come sia stato significativo portare questo spettacolo in Italia per la prima volta. La sua esperienza di danzare tra le opere di Caravaggio a Palazzo Barberini ha influenzato profondamente la sua interpretazione, rendendo l’esperienza ancora più intensa e personale.

La complessità dell’opera di Caravaggio

Il balletto ‘Caravaggio‘ non si limita a rappresentare la vita del pittore, ma esplora anche la sua complessità interiore. Mauro Bigonzetti ha creato una narrazione che mette in luce sia il tormento personale di Caravaggio che la sua straordinaria arte. La drammaturgia del balletto si sviluppa attraverso una serie di soli, duetti, terzetti e quartetti, intervallati da scene corali che offrono momenti di respiro e riflessione. La scenografia e le luci, progettate da Carlo Cerri, contribuiscono a creare un’atmosfera suggestiva, mentre i costumi, realizzati da Lois Swandale e Kristopher Millar, completano l’opera visivamente.

Un evento da non perdere

Il balletto ‘Caravaggio‘ rappresenta un’importante opportunità per il pubblico di immergersi nella bellezza della danza e dell’arte. Con la presenza di Roberto Bolle e la direzione di Mauro Bigonzetti, questo spettacolo promette di essere un’esperienza indimenticabile, capace di emozionare e coinvolgere gli spettatori. La guida all’ascolto, tenuta da Sabrina Vitangeli nel Foyer di Galleria della Sala Grande, arricchirà ulteriormente l’esperienza, offrendo un contesto approfondito sulle opere musicali che accompagneranno la performance.

