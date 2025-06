Roberto Benigni parla di Europa e attualità nel programma di Bruno Vespa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Roberto Benigni è stato il protagonista di un’intervista nel programma “Cinque Minuti” di Bruno Vespa, trasmesso mercoledì 11 giugno tra il TG1 e il programma di Stefano De Martino. Durante l’incontro, l’attore e regista ha presentato il suo nuovo libro “Il Sogno“, pubblicato da Einaudi, ispirato al suo recente show andato in onda su Rai 1 a marzo. La conversazione ha toccato temi di grande rilevanza, dall’attualità politica all’Europa, con un focus particolare sulla situazione internazionale.

L’Europa come sogno collettivo

Nel corso dell’intervista, Benigni ha espresso il suo forte europeismo, definendo l’Europa come “la più grande costruzione democratica realizzata sulla Terra negli ultimi duemila anni”. Ha sottolineato l’importanza di questa istituzione per le generazioni future, affermando di essere un “europeista estremista”. Le sue parole hanno risuonato con forza, evidenziando la necessità di un’unità europea in un periodo di crescente divisione e tensioni geopolitiche.

L’attore ha parlato dell’Europa non solo come un’entità politica, ma anche come un ideale di pace e collaborazione tra i popoli. Ha invitato a riflettere su quanto sia fondamentale preservare e valorizzare questo sogno collettivo, sottolineando come l’Europa rappresenti una speranza per il futuro. La sua visione è stata accolta con interesse, considerando il contesto attuale caratterizzato da sfide globali e crisi interne.

Riferimenti al passato e attualità politica

Durante l’intervista, Benigni ha fatto riferimento al suo celebre film “Non ci resta che piangere“, per commentare la situazione politica americana e, in particolare, le politiche commerciali dell’ex presidente Donald Trump. La citazione è emersa in un momento cruciale della discussione, quando si è parlato dei dazi imposti da Trump e delle loro conseguenze.

Benigni ha messo in guardia contro l’uso dei dazi, affermando che la storia dimostra come queste misure possano portare a conflitti e guerre. Ha esclamato: “Chi lo fa non ha letto due pagine di storia”, evidenziando la necessità di apprendere dalle esperienze passate. La sua analisi ha messo in luce il rischio di una guerra commerciale, sottolineando come tali politiche possano danneggiare non solo l’America, ma anche l’intero Occidente.

Nostalgia e ironia nel dialogo con Vespa

Bruno Vespa ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sul film “Non ci resta che piangere“, utilizzando la famosa scena in cui i protagonisti si trovano a dover affrontare un doganiere insistente. La clip ha suscitato un’ondata di nostalgia, facendo rivivere ai telespettatori momenti iconici del cinema italiano. La conversazione tra Vespa e Benigni ha messo in evidenza l’abilità del comico di intrecciare ironia e riflessione profonda, creando un’atmosfera leggera ma ricca di significato.

L’intervento di Benigni ha dimostrato come l’arte e la cultura possano servire da strumenti per affrontare questioni serie e attuali. La sua capacità di collegare il passato con il presente ha reso l’intervista non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di riflessione su temi di rilevanza globale.

