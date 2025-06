Roberto Baggio racconta la sua vita e l’amore per Andreina in un’intervista intima

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Roberto Baggio, una delle figure più iconiche del calcio italiano, ha recentemente condiviso dettagli della sua vita privata in un’intervista condotta dai suoi figli Valentina, Mattia e Leonardo per Il Corriere della Sera. L’ex calciatore, noto non solo per i suoi successi sportivi ma anche per la sua personalità gentile e la sua profonda fede buddhista, ha parlato della sua lunga relazione con Andreina Fabbi, sua moglie da 34 anni e compagna di vita da 40 anni. Questa intervista offre uno sguardo unico su una coppia che ha saputo mantenere la propria intimità lontano dai riflettori.

Un colpo di fulmine che ha cambiato la vita

Roberto Baggio ha descritto il suo incontro con Andreina come un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti quando erano adolescenti, frequentando la stessa scuola, sebbene in sezioni diverse e vivendo a pochi passi l’uno dall’altra. Il primo incontro avvenne una domenica sera, poco prima che Baggio partisse per il suo primo ritiro con il Vicenza Calcio, all’età di 15 anni. Ricorda con affetto quel momento: «L’ho fermata davanti a casa, era bellissima, stava passando in bici». In un’epoca priva di smartphone e con le automobili accessibili a pochi, il loro rapporto si è sviluppato lentamente. Entrambi non erano appassionati di discoteche e preferivano trascorrere il tempo ascoltando vinili e guardando la televisione. Baggio ha espresso il desiderio che le nuove generazioni possano riscoprire la bellezza di quei momenti semplici, lontani dalla frenesia dei dispositivi moderni.

Un amore che supera le difficoltà

Andreina ha rivelato che inizialmente non era così interessata a Roberto, ma ha presto riconosciuto la sua determinazione. «Era caparbio e sapeva come farsi notare», ha detto, ricordando come Baggio le avesse chiesto in pegno una fede di famiglia per poterla rivedere. Questo stratagemma ha dato vita a una corrispondenza affettuosa, con cartoline scambiate e un diario condiviso, dove si alternavano le scritture. Questo scambio ha creato un legame speciale, facendo sentire entrambi sempre vicini, nonostante la distanza fisica.

I valori condivisi e l’importanza della famiglia

Roberto Baggio ha riconosciuto quanto debba alla moglie, sottolineando che i valori condivisi sono stati fondamentali per la loro relazione. Il buddhismo, in particolare, ha amplificato l’importanza di questi principi nella loro vita. «Lei ha sempre messo la famiglia al primo posto. Senza di lei, non avrei mai raggiunto certi traguardi», ha affermato l’ex calciatore. La sua visione della genitorialità è chiara: i genitori dovrebbero evitare di trasferire le proprie frustrazioni sui figli, lasciandoli liberi di vivere senza pressioni eccessive. In casa Baggio, la parola d’ordine è umiltà, un valore che ha guidato la loro vita insieme.

L’intervista offre uno spaccato di vita di una delle coppie più affiatate del panorama sportivo italiano, evidenziando come l’amore e il rispetto reciproco possano superare le sfide e costruire una vita insieme, lontano dai riflettori e dalle aspettative esterne.

