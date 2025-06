Dakota Johnson sfila a New York con un look casual e un accessorio da 130.000 dollari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dakota Johnson ha recentemente catturato l’attenzione dei passanti mentre passeggiava per le strade di Manhattan, trasformando un semplice momento quotidiano in un evento di stile. L’attrice, nota per il suo gusto impeccabile, ha sfoggiato un outfit apparentemente casual, ma arricchito da un accessorio di lusso che ha un valore di oltre 130.000 dollari. Questo dettaglio ha reso la sua apparizione un vero e proprio spettacolo di glamour metropolitano, dimostrando ancora una volta che ogni scelta di moda può essere un’opportunità per brillare.

Il look di Dakota Johnson: un mix di eleganza e semplicità

Il fulcro dell’outfit di Dakota Johnson è un blazer in camoscio giallo miele, realizzato dal brand newyorkese Khaite e appartenente alla collezione resort 2026. Questo capo, caratterizzato da una linea sartoriale decisa e un tocco rétro, presenta bottoni neri a contrasto e un taglio aderente che esalta la figura dell’attrice con sobrietà e stile. Sotto il blazer, Dakota ha optato per un body nero scollato, simile a un leotard da ballerina, abbinato a jeans chiari a vita alta, dalla silhouette rilassata e priva di strappi.

Ai piedi, ha scelto delle Mary Jane nere in vernice, con tacco block e scollo arrotondato, anch’esse firmate Khaite. Questi scarpe, pur essendo classiche, portano con sé un’allure che ricorda i film francesi, perfettamente in linea con il suo stile. A completare il look, Dakota ha indossato occhiali da sole ovali di Gucci, con una montatura audace e lenti sfumate, e una mini borsa che, pur essendo di alta moda, passa quasi inosservata accanto al pezzo forte del suo outfit.

Il look è stato curato dalle stylist Natalie Gilhool e Kate Young, che hanno condiviso le immagini sui social media, mostrando al mondo intero come anche un’uscita informale possa trasformarsi in un momento di alta moda.

Gioielli di lusso: il vero colpo di scena

A rendere l’apparizione di Dakota Johnson ancora più straordinaria sono stati i gioielli che ha indossato. Le sue collane, dal valore complessivo di oltre 134.000 dollari, hanno catturato l’attenzione e illuminato il suo volto. La prima collana, la Emerald Victorian Slider Necklace di Ophelia Eve, è un delicato girocollo con un ciondolo a goccia in smeraldo e diamanti, montato su oro, dal valore di 10.430 dollari. Questo pezzo, pur essendo di grande valore, mantiene un fascino leggero e regale.

La seconda collana, un capolavoro firmato Sophie Bille Brahe, è il Collier De Amis, stimato a ben 123.858 dollari. Questa collana è composta da perle bianche coltivate e presenta un pendente a cascata che scende lungo il décolleté, culminando in una montatura dorata con una pietra centrale. Il design elegante e contemporaneo di questo gioiello bilancia perfettamente il mood più rilassato dell’outfit, dimostrando che anche un look casual può essere elevato a livelli di alta moda con i giusti accessori.

In totale, Dakota ha indossato gioielli per un valore che supera i 134.000 dollari, rendendo la sua passeggiata per le strade di New York un evento che potrebbe benissimo essere un red carpet. La sua capacità di mantenere un atteggiamento rilassato e chic, con un tocco di eccentricità, la distingue nel panorama delle celebrità.

Dakota Johnson e il suo nuovo film “Materialists”

Mentre Dakota Johnson incanta New York con il suo stile, si prepara anche per l’uscita di “Materialists”, una nuova commedia romantica diretta da Celine Song. In questo film, l’attrice recita accanto a Pedro Pascal e Chris Evans, interpretando il ruolo di Lucy, una matchmaker coinvolta in un triangolo amoroso. La pellicola è attesa nelle sale americane il 13 giugno e suscita grande interesse, non solo per la trama, ma anche per il guardaroba del personaggio, curato con particolare attenzione.

In un’intervista con Deadline, Dakota ha condiviso il suo entusiasmo per l’esperienza sul set, evidenziando quanto fosse divertente lavorare con i suoi co-protagonisti. Ha descritto il suo rapporto con Pedro Pascal, affermando che erano già amici, e ha aggiunto che Chris Evans è una persona che riesce a farla ridere molto, un aspetto che apprezza particolarmente. Ha definito entrambi “meravigliosi” nel film, promettendo che il progetto offrirà qualcosa di unico e diverso.

Un’icona di stile senza sforzo

Dakota Johnson continua a dimostrare che il suo stile è sempre studiato, anche quando sembra casual. Ogni suo look, che si tratti di una cena con amici o di un’uscita per shopping, è curato nei minimi dettagli. Questo è il risultato di un team affiatato e della sua abilità innata nel mescolare elementi vintage e contemporanei, lusso e semplicità.

La sua presenza nel panorama della moda insegna che anche un outfit composto da jeans e blazer può brillare come un abito da gala, soprattutto quando si indossano gioielli di grande valore. Dakota Johnson, con il suo sorriso e il suo stile inconfondibile, continua a essere un’icona di riferimento nel mondo della moda e del cinema.

