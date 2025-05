Rkomi presenta il nuovo album “decrescendo”: un viaggio tra ricordi e collaborazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rkomi, il noto cantautore milanese, torna sulla scena musicale con il suo nuovo album “decrescendo“, un progetto che segue il suo percorso artistico e personale. Nonostante la sua partecipazione a Sanremo 2025 non gli abbia garantito un posto di rilievo in classifica, il suo talento e la sua capacità di connettersi con il pubblico rimangono intatti. Questo nuovo lavoro rappresenta un’opportunità per esplorare emozioni profonde e raccontare storie che parlano di crescita e autenticità.

L’album “decrescendo”: un viaggio intimo

Il nuovo album di Rkomi, intitolato “decrescendo“, è composto da 18 tracce che offrono un percorso emotivo attraverso i ricordi e le esperienze di vita dell’artista. Questo progetto si distingue per la sua capacità di trasmettere un senso di vulnerabilità, permettendo ai fan di entrare in contatto con la sua storia personale. Rkomi ha dichiarato che, a differenza del suo precedente lavoro, in cui si era confrontato con temi più oscuri, in “decrescendo” ha voluto abbracciare l’agitazione e la sincerità, raccontandosi senza filtri.

La scelta del titolo non è casuale; “decrescendo” rappresenta un concetto musicale che riflette il viaggio interiore dell’artista. Rkomi ha voluto utilizzare questo termine per sottolineare la sua evoluzione e il suo desiderio di esplorare nuove sonorità e temi. La copertina dell’album, che mostra un giovane Mirko insieme ai compagni di classe, simboleggia un momento di spensieratezza e autenticità, un richiamo a un tempo in cui le emozioni erano più semplici e dirette.

Collaborazioni e tracce significative

Per arricchire il suo nuovo progetto, Rkomi ha scelto di collaborare con diversi artisti che hanno condiviso con lui momenti significativi della sua vita. Tra i nomi presenti nel disco ci sono Bresh, Ernia, Lazza, Tedua, Nayt e Izy. Queste collaborazioni non solo aggiungono varietà musicale all’album, ma rappresentano anche un ritorno alle radici, un modo per Rkomi di riunire amici di lunga data e di condividere il processo creativo con loro.

In un’intervista, Rkomi ha spiegato come il lavoro su “decrescendo” abbia permesso a lui e ai suoi collaboratori di ritrovarsi e di promettersi di continuare a lavorare insieme, proprio come facevano da ragazzi. Questa connessione personale si riflette nelle canzoni, che parlano di legami, crescita e di come le esperienze passate influenzino il presente. La tracklist dell’album include anche “Il ritmo delle cose“, il brano presentato a Sanremo, che funge da filo conduttore tra il passato e il presente dell’artista.

Un messaggio di autenticità e crescita

Con “decrescendo“, Rkomi non si limita a condividere la sua musica, ma offre anche una riflessione profonda su se stesso e sulla sua evoluzione come artista. La sua volontà di mettersi a nudo e di affrontare temi personali è un segno di maturità e consapevolezza. Rkomi ha dichiarato di aver bisogno di tornare indietro e di raccontarsi in ogni dettaglio, senza pudore, per apprendere dalle esperienze vissute.

Questo approccio autentico e diretto rende “decrescendo” un album che non solo intrattiene, ma invita anche all’introspezione. Rkomi dimostra che la musica può essere un mezzo potente per esplorare le emozioni e per connettersi con gli altri, creando un legame profondo tra l’artista e il suo pubblico. La sua capacità di raccontare storie attraverso le canzoni continua a farlo apprezzare e a mantenere viva l’attenzione su di lui, rendendo questo nuovo lavoro un capitolo significativo nella sua carriera musicale.

