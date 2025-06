Rkomi annulla il tour estivo: fan in attesa di chiarimenti e nuove date

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rkomi, noto artista musicale, ha recentemente annullato il suo tour estivo senza preavviso, lasciando i fan sorpresi e in cerca di spiegazioni. Una comunicazione automatica ha informato i possessori dei biglietti riguardo alla cancellazione delle date programmate in diverse città, tra cui Bologna, Roma e Milano, insieme ad altre otto località. La mancanza di dettagli specifici nella comunicazione ha generato confusione e disorientamento tra i sostenitori dell’artista.

Divergenze artistiche tra Rkomi e l’organizzatore

Secondo quanto riportato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, le ragioni dietro l’annullamento del tour estivo sarebbero riconducibili a divergenze artistiche tra Rkomi e l’organizzatore del tour, Live Nation. Nella sua newsletter, Lucarelli ha spiegato che, dopo un confronto con il management dell’artista, è emerso che ci sono stati problemi organizzativi significativi. Questi problemi deriverebbero dalla decisione di Rkomi di lasciare l’agenzia che aveva inizialmente organizzato il tour, optando per una nuova collaborazione.

Rkomi ha manifestato il desiderio di esibirsi in ambienti più intimi, come i teatri, ritenendoli più adatti al suo attuale stile musicale, che si caratterizza per sonorità più intime e autoriali. Questa scelta artistica ha portato alla decisione di cancellare le date previste in palazzetti e arene estive, spingendo l’artista verso una nuova direzione che meglio rispecchia la sua evoluzione musicale.

Prossimo tour in programma

Nonostante l’annullamento del tour estivo, Rkomi ha già in programma un nuovo tour, la cui ufficializzazione è attesa per il 9 giugno. Le anticipazioni indicano che il tour partirà a ottobre da Milano e comprenderà ben 18 date, tutte in teatri. Questa scelta di location è in linea con la nuova direzione artistica dell’artista, che mira a creare un’atmosfera più intima e coinvolgente per il suo pubblico.

I fan possono quindi attendere con interesse l’annuncio ufficiale delle nuove date, sperando di poter vivere un’esperienza unica e personalizzata nei teatri, dove Rkomi potrà esprimere al meglio la sua nuova visione musicale. La transizione verso spazi più piccoli rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui l’artista intende relazionarsi con il suo pubblico, promettendo concerti che potrebbero risultare più emotivi e diretti.

